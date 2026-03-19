विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा सांसद गजुरेलका १० बुँदे सुझाव

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिश गजुरेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
- गजुरेलले निजि लगानीलाई आकर्षण गर्न कानुन, नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने र लगानी बोर्डको पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउनुभएको छ।
- उहाँले विकासका लागि अधिकतम ४ खर्बभन्दा बढी बिनियोजन गर्न नसकिने र एक द्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिश गजुरेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत उनले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्ता छन् गजुरेलका सुझाव–
१ आम नागरिकको माग र राज्यको श्रोतको खाडल निकै ठूलो छ, यस्तो खाडल पुर्न राज्य को श्रोत पर्याप्त छैन ।
३ निजि लगानी (स्वदेशी र बिदेशी ) दुवै आकर्षण गर्न जरुरी छ।
४ तर निजि लगानी आज को कानुन, नीति र प्रक्रियाले सम्भब छैन, सुधार गरौं ।
५ निजि क्षेत्र लाइ लगानी सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिनु पर्छ।
६ निजि क्षेत्रले लगानी समाज सेबा गर्न होइन, कमाउन नै हो, त्यो बाताबरण राज्य बनाउनु पर्छ।
७ निजि क्षेत्रले कानुनको परिधि मा रहेर सहज रुप मा काम गर्ने बाताबरण बनाउन पर्छ।
८ लगानी बोर्ड जुन निजि क्षेत्र को लगानी प्रबर्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधक्ष्यता मा बनेको छ, त्यो प्रभाबकारी छैन। यसको पुन:संरचना जरुरी छ ।
९ हाम्रो परियोजना बैंक नाम को मात्र छ, परियोजना बैंक निर्माण गरौं ।
१० एक द्वार प्रणाली नामको मात्र छ, लगानीकर्ता एउटा निकाय बाट अर्को मा धाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो अन्त्य गरौं ।
११ यो वर्ष पनि विकासको लागि अधिकतम ४ खर्ब भन्दा बढी बिनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन, जुन आम नागरिकको मागको हिसाबमा धेरै कम हो ।
