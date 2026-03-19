सेन्ट्रल एक्स्चेन्ज काउन्टरको लाइसेन्स खारेज

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त सेन्ट्रल एक्स्चेन्ज काउन्टर प्रालिको अनुमति खारेज गरेको छ । संस्थाले स्वेच्छिक खारेजीको माग गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उसको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
कास्की पोखरा महानगरपालिका-६ मा कार्यालय रहेको संस्थाले कारोबार बन्द गरी इजाजतपत्र खारेज गरिदिन निवेदन दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली २०७७ (चौथो संशोधन सहित) को विनियम २२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति खारेज भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको २० वैशाख २०८३ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सेन्ट्र एक्स्चेन्ज काउन्टरले दिएको निवेदनमाथि छलफल गरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
