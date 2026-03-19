कन्चनपुर प्रहरीले एक वर्षमा बरामद गर्‍यो साढे १३ किलो लागुऔषध

कञ्चनपुर प्रहरीले खैरो हिरोइन, चरेश र गाँजा गरी उक्त परिणाममा लागुऔषध बरामद गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १४:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले एक वर्षमा ५९०.८७५ ग्राम खैरो हिरोइन, ८ किलो २२ ग्राम चरेश र ५ किलो गाँजा बरामद गरेको छ।
  • प्रहरीले ५८७ थान एम्पुल र ४८ ट्याब्लेट औषधिजन्य लागुऔषध पनि बरामद गरेको छ।
  • लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न र प्रयोगकर्ताको आरोपमा २११ जना पक्राउ परेका छन्, जसमा १८ महिला र १९३ पुरुष छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले एक वर्षको अवधिमा झण्डै साढे १३ किलो लागुऔषध बरामद गरेको छ ।

कञ्चनपुर प्रहरीले खैरो हिरोइन, चरेश र गाँजा गरी उक्त परिणाममा लागुऔषध बरामद गरेको हो ।

प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार ५९०.८७५ ग्राम खैरो हिरोइन, ८ किलो २२ ग्राम चरेश र ५ किलो गाँजा बरामद भएको छ ।
यस्तै ५८७ थान एम्पुल र ४८ ट्याब्लेट औषधिजन्य लागुऔषध बरामद गरिएको प्रहरीको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीका अनुसार लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न र प्रयोगकर्ताको आरोपमा २११ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये १८ महिला र १९३ पुरूष रहेका छन् ।

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

