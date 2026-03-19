News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले एक वर्षमा ५९०.८७५ ग्राम खैरो हिरोइन, ८ किलो २२ ग्राम चरेश र ५ किलो गाँजा बरामद गरेको छ।
- प्रहरीले ५८७ थान एम्पुल र ४८ ट्याब्लेट औषधिजन्य लागुऔषध पनि बरामद गरेको छ।
- लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न र प्रयोगकर्ताको आरोपमा २११ जना पक्राउ परेका छन्, जसमा १८ महिला र १९३ पुरुष छन्।
६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले एक वर्षको अवधिमा झण्डै साढे १३ किलो लागुऔषध बरामद गरेको छ ।
कञ्चनपुर प्रहरीले खैरो हिरोइन, चरेश र गाँजा गरी उक्त परिणाममा लागुऔषध बरामद गरेको हो ।
प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार ५९०.८७५ ग्राम खैरो हिरोइन, ८ किलो २२ ग्राम चरेश र ५ किलो गाँजा बरामद भएको छ ।
यस्तै ५८७ थान एम्पुल र ४८ ट्याब्लेट औषधिजन्य लागुऔषध बरामद गरिएको प्रहरीको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीका अनुसार लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न र प्रयोगकर्ताको आरोपमा २११ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये १८ महिला र १९३ पुरूष रहेका छन् ।
