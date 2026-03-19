+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आरटीजीएस प्रणाली १२ घण्टा सञ्चालन हुने

केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबार ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १९:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबार ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ।
  • आरटीजीएस प्रणाली सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहीबार ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने काठमाडौँबाट जानकारी आएको छ।
  • आइतबार भुक्तानी सेवा सञ्चालकको राफसाफका लागि बिहान १० देखि १२ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने समय बढाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबारदेखि बिहीबार ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो ।

कन्द्रीय बैंकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्ममा बिहीबार ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने जनाएको छ । तर, आइतबार भने भुक्तानी सेवा सञ्चालकको राफसाफका लागि बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सञ्चाल हुने जनाएको छ ।

त्यस्तै आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र थियो । शुक्रबार भने बिहान ९ देखि दिउँसो १:३० बजेसम्मको समय तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी १६ माघदेखि १५ कात्तिकसम्म अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था थियो ।

आरटीजीएस प्रणाली नेपाल राष्ट्र बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘त्रिवि क्रिकेट मैदानको विकल्प छैन’

डोल्पाको चुगाँड खोलामा ट्रक फस्दा भेरी करिडोर अवरुद्ध

बेस्ट सपिङ सेन्टर र कान्तिपुर क्याफेलाई ४ लाख १० हजार जरिबाना

टोरन्टो सिटी हलमा ‘नेपाली सम्पदा सप्ताह’ मनाइँदै

लम्कीचुहा अस्पताल विवाद : सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

लेखा परीक्षणमै समस्या र न्यून प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित