अन्तरिक्षमा चीन-रुस सहकार्य, नेभिगेसन प्रणालीमा नयाँ साझेदारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १५:१२

चीन र रुसबीच अन्तरीक्षमा सहकार्य गर्न सहमति भएको छ । बेइजिङमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटमा यस्तो सहमति भएको हो ।

बेइजिङमा दुई नेताहरूको भेटवार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यका अनुसार, रुस र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय चन्द्र अनुसन्धान स्टेशन (इन्टरनेशनल लुनार रिसर्च स्टेशन) मा संयुक्त कार्यसहित अन्तरिक्ष क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन सहमति जनाएका छन्।

दुई देशले स्याटेलाइट नेभिगेसनमा पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक सहयोगलाई थप बलियो बनाउनेछन् र रुसको अन्तरिक्ष-आधारित स्याटेलाइट नेभिगेसन र पोजिसनिङ प्रणाली ‘ग्लोनास’ तथा ‘बाइदोउ’ नेभिगेसन प्रणालीबीच एक-अर्काको परिपूरक हुने सुनिश्चित गर्नेछन्।

