अन्तरिक्षमा किन जाम भयो ३ अर्बको शौचालय ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नासाको ओरियन अन्तरिक्षयानले चन्द्रमाको परिक्रमा पूरा गरी पृथ्वीमा फर्कने क्रममा शौचालयको पिसाब व्यवस्थापन प्रणाली बिग्रिएको छ।
  • अन्तरिक्षयात्रीहरूले पिसाबलाई अन्तरिक्षमा फाल्ने प्रणाली बन्द भएकाले ब्याकअप कन्टेनर प्रयोग गरिरहेका छन्।
  • ओरियन अन्तरिक्षयान शुक्रबार प्रशान्त महासागरमा अवतरण गर्ने तयारीमा छ र समस्या जाँच गरिनेछ।

चन्द्रमाको परिक्रमा गर्ने सफल यात्रा पूरा गरेसँगै नासाको ओरियन अन्तरिक्षयान अहिले पृथ्वीमा फर्किंदैछ। यो चन्द्र मिसनमा अहिलेसम्म सबैजसो कुरा योजना मुताबिक नै भइरहेको छ । तर अति सामान्यजस्तो लाग्ने एउटा निकै महत्वपूर्ण चिज भने फेल भएको छ ।

समाचार अनुसार उक्त अन्तरिक्षयानमा रहेको करिब २३ मिलियन डलर अर्थात ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्य पर्ने शौचालय अचानक बिग्रिएको छ। जसका कारण शौचालयमा रहेको पिसाबलाई अन्तरिक्षमा फाल्ने प्रणाली बन्द भएको छ ।

नासाका अनुसार पिसाब प्रणालीभित्र भएको रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो । तर दिसा व्यवस्थापन गर्ने अलग प्रणालीले भने हालसम्म ठीकसँग काम गरिरहेको छ ।

अन्तरिक्षयात्री क्रिस्टिना कोचले युनिभर्सल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिने उक्त ट्वाइलेटबाट जलिरहेको हिटर जस्तो गन्ध आइरहेको बताएकी छिन् ।

उडान निर्देशक रिक हेन्फ्लिङका अनुसार शौचालय अझै सञ्चालनमा छ तर फोहोर पानीको ट्यांकी खाली गर्न समस्या भइरहेको छ । यसको निकास कम भएकोले अहिले अन्तरिक्षयात्रीले ब्याकअप प्रणाली प्रयोग गर्नुपरेको छ ।

अहिले चारै जना अन्तरिक्षयात्रीले व्यक्तिगत रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कन्टेनर अर्थात् कोल्याप्सिबल कन्टिन्जेन्सी युरिन डिस्पोजल डिभाइस प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अन्तरिक्षयानले उडान भरेको केही घण्टापछि नै शौचालयको पिसाब व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो ।

क्रिस्टिना कोचले सिस्टम कन्ट्रोल मिलाएकी थिइन् र मिसन कन्ट्रोलको सहयोगमा यसलाई पुनः सुरु पनि गरिएको थियो ।

सुरुमा समस्या समाधान भएको जस्तो लागेको थियो तर पुनः समस्या देखियो ।

अन्तरिक्षयात्री कोच भन्छिन्, ‘म आफूलाई अन्तरिक्षको प्लम्बर भन्न पाउँदा गर्व महसुस गरिरहेकी छु ।’

शौचालय कुनैपनि अन्तरिक्षयानको सबैभन्दा आवश्यक उपकरण भएको उनको अनुभव छ ।

उनका अनुसार शौचालयको त्यो समस्या अझै पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । जसका कारण अन्तरिक्ष यात्रीहरूले अझै पनि पिसाबलाई अन्तरिक्षमा बाहिर फाल्न सकिरहेका छैनन् ।

यो विषय अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित जोन्सन स्पेस सेन्टरमामा हुने हरेक पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ ।

स्मरण रहोस् यो त्यही केन्द्र हो, जहाँ सन् १९७० मा एपोलो १३ मिसनका क्रममा अन्तरिक्षयात्री ज्याक स्विगर्टले एउटा प्रसिद्ध वाक्य भनेका थिए– ह्युस्टन, हामीकहाँ समस्या देखिएको छ ।

त्यतिबेला अक्सिजन ट्याङ्क विस्फोट भएपछि उत्पन्न भएको समस्याले गर्दा मिशन रद्द गरिएको थियो । तीनै जना अन्तरिक्षयात्री‍ सुरक्षित रूपमा पृथ्वी फर्किन सफल भएका थिए ।

ओरियन स्पेसक्राफ्टमा जडान गरिएको शौचालय अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा प्रयोग हुने शौचालयजस्तै हो । तर यसलाई पहिलो पटक चालक दलसहितको दूर अन्तरिक्ष अर्थात् डिप स्पेस मिसनमा प्रयोग गरिएको छ ।

स्मरण रहोस् एपोलो मिसनका अन्तरिक्षयात्रीसँग शौचालयको सुविधा थिएन । उनीहरूले विशेष प्रकारका ब्याग प्रयोग गर्थे ।

अहिलेको करिब ५ मिटर चौडा र ३ मिटर अग्लो ओरियन अन्तरिक्षयान मा त्यसको भुइँमुनि शौचालय रहेको छ । त्यो एक मात्र त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ अन्तरिक्ष यात्रीहरू केहीबेर एक्लै बस्न पाउँछन् । शौचालयभित्र निकै ठूलो आवाज हुने भएकाले कानको सुरक्षा आवश्यक पर्छ ।

त्यहाँ माइक्रोग्राभिटीमा काम गर्न सकियोस् भनेर सक्सन सिस्टम जडान गरिएको छ । दिसालाई डिस्पोजेबल ब्यागमा राखेर थिचिन्छ र पछि पृथ्वीमा फिर्ता ल्याइनेछ ।

नासाकी सहायक प्रशासक लोरी ग्लेजका अनुसार ओरियन अन्तरिक्षयान पृथ्वीमा अवतरण गर्नेबित्तिकै त्यसको भित्र गएर समस्याको जाँच गरिनेछ । यो यान अमेरिकी समय अनुसार शुक्रबार प्रशान्त महासागरमा अवतरण गर्ने तयारीमा छ ।

अन्तरिक्ष चर्पी शौचालय
अन्तरिक्षमा गरियो हलिउड फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ को प्रिमियर (भिडियो)

अन्तरिक्षमा गरियो हलिउड फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मेरी’ को प्रिमियर (भिडियो)
एलन मस्कले बनाउँदैछन् अन्तरिक्षमै एआई डेटा सेन्टर

एलन मस्कले बनाउँदैछन् अन्तरिक्षमै एआई डेटा सेन्टर
चिनियाँ मुसाले अन्तरिक्षमै गर्‍यो गर्भाधारण, पृथ्वीमा आएर जन्मायो बच्चा

चिनियाँ मुसाले अन्तरिक्षमै गर्‍यो गर्भाधारण, पृथ्वीमा आएर जन्मायो बच्चा
आफ्नै खर्चमा दुई पटक अन्तरिक्ष पुग्ने अर्बपति बने नासाको नयाँ प्रमुख

आफ्नै खर्चमा दुई पटक अन्तरिक्ष पुग्ने अर्बपति बने नासाको नयाँ प्रमुख
चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रक्षेपणमा नयाँ सफलता

चीनको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रक्षेपणमा नयाँ सफलता
चेपाङ विद्यार्थीको सहयोगमा यसरी तयार भयो नेपाली भूउपग्रह

चेपाङ विद्यार्थीको सहयोगमा यसरी तयार भयो नेपाली भूउपग्रह

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

