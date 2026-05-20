+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि :

बागमती र गण्डकी राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि, मधेस कमजोर

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा तथ्यांक अनुमान अनुसार चालु आव बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ५.४० प्रतिशत बराबर हुनेछ ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८३ जेठ ६ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो हुने अनुमान गरेको छ।
  • बागमती प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र सबैभन्दा ठूलो आर्थिक योगदान गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
  • चालु आव बागमतीको प्रतिव्यक्ति आय २६४४ अमेरिकी डलर र मधेसको ९३४ अमेरिकी डलर हुने अनुमान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा तथ्यांक अनुमान अनुसार चालु आव बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ५.४० प्रतिशत बराबर हुनेछ । गण्डकीको ५.०१ प्रतिशत हाराहारी हुनेछ । चालु आव राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सोही आधारमा राष्ट्रिय औसतको तुलनामा बागमती र गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने देखिएको छ । अन्य प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिदर मधेसको हुने कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

मधेसको १.३१ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुनेछ । यसबाहेक कोशीको ३.१३, लुम्बिनी २.८७, कर्णाली २.९४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयको छ ।

यस वर्ष कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर अंक गत आवको तुलनामा सुधार भएको देखिन्छ । कोशीको गत वर्षको वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३.१३ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै मधेसको गत वर्ष ४.४३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १.३१ प्रतिशतमात्र भएको छ । बागमतीको गत वर्ष ५.२९ प्रतिशत वृद्धि भएकोमा अहिले ५.४० प्रतिशत हाराहारी वृद्धिदर देखिन्छ ।

यस वर्ष कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर अंक गत आवको तुलनामा सुधार भएको देखिन्छ । कोशीको गत वर्षको वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३.१३ प्रतिशत छ ।

यसैगरी गण्डकीको गत वर्ष ४.९२ प्रतिशतको वृद्धि भएकोमा अहिले ५.०१ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार भएको देखिन्छ । लुम्बिनीको भने गत वर्ष ४.२७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर २.८७ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान कार्यालयको छ ।

उता, कर्णालीको गत वर्ष ५.२५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अहिले घटेर २.९४ प्रतिशत कायम भएको छ । सुदूरपश्चिमको गत वर्ष ३.२१ प्रतिशतको वृद्धि रहेकोमा अहिले सामान्य बढेर ३.२८ प्रतिशत भएको अनुमान कार्यालयको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारमा सबैभन्दा ठूलो योगदान बागमतीको

तथ्यांक अनुसार चालु आव मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान बागमतीले गर्छ । त्यसो त विगतदेखि नै सोही प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यस वर्ष राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (उपभोक्ता मूल्य) मा ६६ खर्ब हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशले मात्र २४ खर्ब २३ अर्ब अर्थात् ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

त्यस्तै कोशीले १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनीले ९ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत), मधेसले ८ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत), गण्डकीले ५ खर्ब ९३ अर्ब (९ प्रतिशत), सुदूरपश्चिमले ४ खर्ब ६४ अर्ब (७ प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब (४.२ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि योगदान बढी

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप केलाउँदा  चालु आव बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान अधिक छ । व्यापार राष्ट्रिय स्तरमा दोस्रो स्थानमा छ ।

कोशी र मधेसमा पनि यो क्षेत्रको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ । बागमतीमा भने घरजग्गा कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ । गण्डकी र कर्णालीमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासकीय सहयोगी सेवा, मधेस, बागमती र कर्णालीमा खानी र उत्खनन क्रियाकलाप योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आव मधेसको कृषि, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाबाहेक सबै प्रदेशका अन्य आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिदर धनात्मक छ ।

राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् र ग्यासको २ सय ९३ प्रतिशत रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । प्रादेशिक रूपमा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा समेत सोही क्रियाकलापको सबैभन्दा बढी वृद्धिदर हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर वित्तीय तथा बीमा सेवाको रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

चालु आव कोशीमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बागमती, गण्डकी, कर्णालीमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम रहने भएको छ ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र मधेस प्रदेशमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बागमतीमा २६४४ डलर, मधेसमा ९३४

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ राष्ट्रिय औसत १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ । प्रदेशगत हेर्दा भने सबैभन्दा अगाडि बागमती छ ।

बागतमीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय ४४ डलर हुने अनुमान कार्यालयको छ ।

बागतमीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६ सय ४४ डलर हुने अनुमान कार्यालयको छ । गण्डकी १ हजार ६ सय ५१, कोशी १ हजार ४ सय १०, लुम्बिनी १ हजार २ सय ८, सुदूरपश्चिम १ हजार १ सय ७०, कर्णाली १ हजार  १ सय ८ र मधेसको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ३४ डलर हुने अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रादेशिक आर्थिक वृद्धि बागमती र गण्डकी राष्ट्रिय औसत
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुर्गा प्रसाईँ पक्राउबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

दुर्गा प्रसाईँ पक्राउबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद
नवौं एसियाली पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेम र आयशालाई रजत

नवौं एसियाली पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेम र आयशालाई रजत
यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम

यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम
सीजी मोटर्सको महामेला एक्स्चेन्ज कार्निभल भृकुटीमण्डपमा सुरु

सीजी मोटर्सको महामेला एक्स्चेन्ज कार्निभल भृकुटीमण्डपमा सुरु
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित