विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूले पनि थापालाई सभापति मानेर जाऔं : यादव

 नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले विशेष महाधिवेशनका विपक्षमा रहेका सबैलाई सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १५:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका सबैलाई सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
  • यादवले पार्टीभित्र विभिन्न भेला गर्न आवश्यक नभएको र पुरै मधेस एक ढिक्का भएर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए।
  • पूर्व सभापति देउवा र नेता कोइरालाका निकटका १९ जनालाई सभापति थापाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले विशेष महाधिवेशनका विपक्षमा रहेका सबैलाई सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहेका यादवले पार्टीमा यो भेला र त्यो भेला गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित दुईदिने प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा यादवले पुरै मधेस एक ढिक्का भएर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

‘पार्टीभित्र अब यो भेला त्यो भेला भनेर अनेक कुरामा लागेर हुन्न । अब बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका हामी अरु जो थियौं, ती सबैले गगन थापालाई सभापति मानेर अघि बढौं,’ यादवले भने । पूर्व संस्थापन समूहमा रहेका यादवले तत्कालीन महामन्त्री थापाले चुनावअघि हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँदा त्यसको काउन्टर हुने गरी चुनावपछिको कार्यतालिका ल्याएका थिए । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका यादवलाई सभापति थापाले चुनावी टिकट दिएका थिए ।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा.शेखर कोइराला निकटका १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा सभापति थापाले मनोनित गर्दा यादव पनि परेका थिए । कांग्रेसको एउटा पक्षले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न अस्विकार गरिरहेको बेला पूर्व संस्थापनका नेताले भने,‘कृयाशिल सदस्यता अधावधिक गर्न अब सबै जुटेर लागौं । पुरै मधेस प्रदेश एक ढिक्का भएर यो अभियानमा लागौं ।’

गगन थापा महेन्द्र यादव
सम्बन्धित खबर

पूर्वराष्ट्रपति यादव, कांग्रेस सभापति थापासहितले हेरे फिल्म 'बिगुल'
कांग्रेस विवाद : एकताको माला जप्दै, शक्ति संघर्ष बढाउँदै
देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति कांग्रेस हो : सभापति थापा
'१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतासँग काम गर्न तयार छु, कसलाई कहाँ राख्ने आउनुस्'
गगनको गुनासो- पार्टी मिलाउने प्रयासै भएन भनिन्छ, गर्नु चाहिँ के पर्ने हो ?
बीपी कोइरालाको जुत्तामा खुट्टा हालेको छु, देशको चिन्तन मूल दायित्व हो : गगन थापा

सरकारलाई सुकुमवासीको प्रश्न : १५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

