जापानको सैन्यीकरण ‘गम्भीर खतरा’ भएको रूस र चीनको वक्तव्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रूस र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा जापानको तीव्र सैन्यीकरणले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा 'गम्भीर खतरा' निम्त्याएको उल्लेख गरिएको छ।
- वक्तव्यमा जापानी सरकारलाई आक्रामकताको इतिहासबाट सिक्न, दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम स्वीकार गर्न र नयाँ सैन्यवाद त्याग्न आग्रह गरिएको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । रूस र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा जापानको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै उसको तीव्र सैन्यीकरणको बाटोले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा ‘गम्भीर खतरा’ निम्त्याएको बताइएको छ।
‘हामी जापानी सरकारलाई आफ्नो आक्रामकताको अमानवीय इतिहासबाट सिक्न, दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न तथा नयाँ सैन्यवाद र पुन: सैन्यीकरणलाई त्याग्न आग्रह गर्दछौँ,’ सो वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4