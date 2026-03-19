जापानको सैन्यीकरण ‘गम्भीर खतरा’ भएको रूस र चीनको वक्तव्य

रूस र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा जापानको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै उसको तीव्र सैन्यीकरणको बाटोले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा ‘गम्भीर खतरा’ निम्त्याएको बताइएको छ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूस र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा जापानको तीव्र सैन्यीकरणले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामा 'गम्भीर खतरा' निम्त्याएको उल्लेख गरिएको छ।
  • वक्तव्यमा जापानी सरकारलाई आक्रामकताको इतिहासबाट सिक्न, दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम स्वीकार गर्न र नयाँ सैन्यवाद त्याग्न आग्रह गरिएको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । रूस र चीनको संयुक्त वक्तव्यमा जापानको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै उसको तीव्र सैन्यीकरणको बाटोले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा ‘गम्भीर खतरा’ निम्त्याएको बताइएको छ।

‘हामी जापानी सरकारलाई आफ्नो आक्रामकताको अमानवीय इतिहासबाट सिक्न, दोस्रो विश्वयुद्धको परिणामलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न तथा नयाँ सैन्यवाद र पुन: सैन्यीकरणलाई त्याग्न आग्रह गर्दछौँ,’ सो वक्तव्यमा उल्लेख छ।

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति र जापानी प्रधानमन्त्रीबीच शिखर वार्ता 

जापानमा नयाँ भिसा नियम, नेपाली व्यवसायी समेत संकटमा

जापानमा दशकौंपछि रक्षा निर्यात नियममा परिवर्तन, हट्यो हतियार बिक्री प्रतिबन्ध

जापानमा शक्तिशाली भूकम्प : सुनामीको चेतावनी जारी

ब्रिक्सको सदस्यता लिन मलेसिया र थाइल्यान्ड इच्छुक, शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुने जापानकाे चिन्ता

जापानमा ‘नेपाल सुरक्षित र वर्षैभरि घुम्न मिल्ने गन्तव्य’ का रूपमा प्रवर्द्धन

सरकारलाई सुकुमवासीको प्रश्न : १५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

