जापानमा शक्तिशाली भूकम्प : सुनामीको चेतावनी जारी

७ वैशाख, काठमाडौं । जापानको उत्तरपूर्वी समुद्री तटमा सोमबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पलगत्तै जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले सुनामीको चेतावनी जारी गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरेको छ।
सुरुवाती रिपोर्टमा ७.३ म्याग्निच्युड मापन गरिएको यस भूकम्पलाई पछि जापानले ७.५ म्याग्निच्युडमा संशोधन गरेको छ। भूकम्पको केन्द्रविन्दु देशको पूर्वी भागमा पर्ने सान्रिकु तटमा १० किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। जापानको आफ्नै भूकम्पीय मापन स्केल (० देखि ७ सम्म) मा यसलाई ‘५+’ रेकर्ड गरिएको छ।
सुनामीको खतरा र रेड अलर्ट
भूकम्पलगत्तै देशको उत्तरपूर्वी तटीय क्षेत्रहरूमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ, जुन जापानको चेतावनी प्रणालीअनुसार दोस्रो उच्च स्तरको सतर्कता हो।
मौसम विज्ञान एजेन्सीले ३० मिनेटभन्दा कम समयमै तटीय क्षेत्रहरूमा ३ मिटरसम्म अग्ला सुनामीका छालहरू ठोक्किन सक्ने अनुमान गरेको छ।
एनएचके न्युजका अनुसार जापानको समुद्री तटमा सुनामीका छालहरू देखिन थालिसकेका छन्। अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूलाई कुनै ढिलाइ नगरी तत्काल उच्च भूभागतर्फ जान कडा निर्देशन दिएका छन्।
सुनामीबाट मध्य प्रशान्त होक्काइडो तट, आओमोरी प्रिफेक्चर तट र इवाते प्रिफेक्चर तट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
शक्तिशाली भूकम्पका कारण सार्वजनिक यातायातमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। जापानको क्योडो न्युजका अनुसार, राजधानी टोकियो र उत्तरी सहर आओमोरीबीच चल्ने बुलेट ट्रेन सेवा हाललाई पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
अधिकारीहरूले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् भने प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ।
