रुससँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : चिनियाँ प्रधानमन्त्री

उनले उच्च स्तरको आपसी लाभ र दुवै पक्षलाई जित सुनिश्चित गर्न व्यापार तथा लगानी, ऊर्जा, कृषि, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धमा थप सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

२०८३ जेठ ६ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा रुससँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
  • उनले राजनीतिक पारस्परिक विश्वास गहिरो बनाउन र व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कृषि, कनेक्टिभिटीमा सहकार्य बढाउन जोड दिएका छन्।
  • लीले बहुपक्षीय मञ्चमा समन्वय बलियो बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता तथा न्यायको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले रुससँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । चिनियाँ सरकारी प्रसारक सीसीटीभीका अनुसार, बुधबार दिउँसो ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’ मा राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा  प्रधानमन्त्री ली कियाङले दुवै राष्ट्रप्रमुखहरूको रणनीतिक मार्गदर्शन पछ्याउन, राजनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई अझ गहिरो बनाउन, आपसी समर्थन बढाउन र बदलिँदो परिस्थितिमा पनि स्थिर रहन रुससँग काम गर्न चीन तयार रहेको बताएका हुन् ।

उनले उच्च स्तरको आपसी लाभ र दुवै पक्षलाई जित सुनिश्चित गर्न व्यापार तथा लगानी, ऊर्जा, कृषि, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्धमा थप सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

लीले दुवै पक्षले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने, विश्वव्यापी शासन पहलहरूलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता तथा न्यायको संयुक्त रूपमा रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

 

 

