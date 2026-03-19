News Summary
६ जेठ, काठमाडौं । टास समाचार संस्थाका अनुसार, रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्ज्याण्डर नोभाकले चीन रुसबाट दीर्घकालीन तेल आपूर्ति र यसको परिमाण बढाउन इच्छुक रहेको बताएका छन्। उनले चार महिनाको अवधिमा रुसी तेलको आपूर्तिमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गरेका छन्।
जारी गरिएका तथ्याङ्कहरू अनुसार, जनवरीदेखि अप्रिलसम्म चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा वार्षिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ करोड ८ लाख ३० हजार टन पुगेको छ।
