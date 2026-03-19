वासिङ्टनसँग भन्दा रुससँगको बेइजिङको सम्बन्ध किन प्रगाढ छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको २५औँ चीन भ्रमणका लागि भव्य स्वागत गरेको छ।
- पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि मंगलबार राति बेइजिङ आइपुगेका छन्।
- चीनले एकै महिनामा रुस र अमेरिकाका नेताहरूलाई बहुपक्षीय मञ्चभन्दा बाहिर आतिथ्यता दिएको यो पहिलो पटक हो।
६ जेठ, काठमाडौं । चीनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको २५औँ चीन भ्रमणका लागि भव्य स्वागत गरेको छ ।
यसले बेइजिङको वासिङ्टनसँगको संलग्नताको तुलनामा उनीहरूको राज्य-प्रमुख कूटनीति (हेड-अफ-स्टेट डिप्लोमेसी) कति तीव्र छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्छ।
पुटिन मंगलबार राति दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि बेइजिङ आइपुगेका छन् । यो भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनको बहुचर्चित भ्रमण सकिएको एक हप्ताभन्दा कम समयमै भएको छ।
बहुपक्षीय मञ्चभन्दा बाहिर एकै महिनामा रुस र अमेरिकाका नेताहरूलाई चीनले आतिथ्यता प्रदान गरेको यो पहिलो पटक हो।
यद्यपि, यी शिखर वार्ताहरूको तीव्र शृङ्खलाले चीन-रुस सहयोगको फराकिलो एजेन्डालाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्ने वा छायामा पार्ने सम्भावना भने कम छ।
धेरै संयुक्त वक्तव्यहरूले यो कुरालाई पुनः पुष्टि गरेका छन् कि बेइजिङ र मस्कोलाई जोड्ने सम्बन्ध लामो समयदेखि चल्दै आएको, अत्यधिक पारस्परिक र बारम्बार हुने आदानप्रदानबाट परिभाषित छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4