अमेरिकाविरुद्ध कुशल भुर्तेलले बनाए शतक

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेलले १०४ बलमा शतक पूरा गरे।
  • कुशलले १२ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका छन् र यो ओडिआईमा उनको दोस्रो शतक हो।
  • नेपालले ३२ ओभर ३ बलमा एक विकेट गुमाएर १६७ रन बनाएर खेलिरहेको छ र ओपनर आसिफ शेख ५९ रन बनाएर आउट भए।

२ जेठ, काठमाडौं  । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेलले शतक पूरा गरेका छन् ।

कुशलले १०४ बलमा शतक पूरा गरेका हुन् । उनले १२ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका छन् ।

ओडिआईमा उनको यो दोस्रो शतक हो । कुशलले सन् २०२३ मा नामिबियाविरुद्ध घरेलु मैदानमा शतक बनाएका थिए ।

अमेरिकाले दिएको १९६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ३२ ओभर ३ बलको खेल सकिँदा एक विकेट गुमाएर १६७ रन बनाएर खेलिरहेको छ ।

ओपनर आसिफ शेख ७२ बलमा ५९ रन बनाएर आउट भए ।

