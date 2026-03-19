चीन र रुसले गरे संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर

- सी र पुटिनले दुई देशबीचको बृहत् रणनीतिक समन्वयलाई थप सुदृढ पार्न संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
- दुई सरकारबीच हुने २० वटा अन्य सम्झौतापत्रमा सी र पुटिनले हस्ताक्षरको साक्षी बसेका छन्।
- चीनले रुससँगको सम्बन्धलाई ‘नयाँ युगका लागि बृहत् रणनीतिक समन्वय साझेदारी’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । सी र पुटिनले दुई देशबीचको बृहत् रणनीतिक समन्वयलाई थप सुदृढ पार्न तथा असल-छिमेकी मित्रता र सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई उच्च तहमा पुर्याउने कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छन् र दुई सरकारबीच हुने २० वटा अन्य सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको साक्षी समेत बस्नेछन्।
चीनको कूटनीतिक साझेदारीको वरीयतामा रुस शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चीनले रुससँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘नयाँ युगका लागि बृहत् रणनीतिक समन्वय साझेदारी’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो सम्बन्ध ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सैन्य र प्राविधिक विकास लगायतका सबै मुद्दाहरूमा सहयोग’ द्वारा विशेषीकृत छ।
बेइजिङले सन् १९९६ मा रुससँग ‘रणनीतिक समन्वयको साझेदारी’ स्थापना गरेको थियो भने सन् २०११ र २०१९ मा भएका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनहरूपछि यो सम्बन्धलाई थप उचाइ दिइएको थियो।
सन् २०१९ मा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सीले गरेको तीन दिने रुस भ्रमणका क्रममा यी सम्बन्धहरूलाई थप विस्तारित गरिएको थियो।
