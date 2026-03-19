+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चीन र रुसले गरे संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर

उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई उच्च तहमा पुर्‍याउने कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छन् र दुई सरकारबीच हुने २० वटा अन्य सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको साक्षी समेत बस्नेछन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सी र पुटिनले दुई देशबीचको बृहत् रणनीतिक समन्वयलाई थप सुदृढ पार्न संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
  • दुई सरकारबीच हुने २० वटा अन्य सम्झौतापत्रमा सी र पुटिनले हस्ताक्षरको साक्षी बसेका छन्।
  • चीनले रुससँगको सम्बन्धलाई ‘नयाँ युगका लागि बृहत् रणनीतिक समन्वय साझेदारी’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । सी र पुटिनले दुई देशबीचको बृहत् रणनीतिक समन्वयलाई थप सुदृढ पार्न तथा असल-छिमेकी मित्रता र सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई उच्च तहमा पुर्‍याउने कागजातमा हस्ताक्षर गरेका छन् र दुई सरकारबीच हुने २० वटा अन्य सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरको साक्षी समेत बस्नेछन्।

चीनको कूटनीतिक साझेदारीको वरीयतामा रुस शीर्ष स्थानमा रहेको छ। चीनले रुससँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘नयाँ युगका लागि बृहत् रणनीतिक समन्वय साझेदारी’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यो सम्बन्ध ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सैन्य र प्राविधिक विकास लगायतका सबै मुद्दाहरूमा सहयोग’ द्वारा विशेषीकृत छ।

बेइजिङले सन् १९९६ मा रुससँग ‘रणनीतिक समन्वयको साझेदारी’ स्थापना गरेको थियो भने सन् २०११ र २०१९ मा भएका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनहरूपछि यो सम्बन्धलाई थप उचाइ दिइएको थियो।

सन् २०१९ मा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सीले गरेको तीन दिने रुस भ्रमणका क्रममा यी सम्बन्धहरूलाई थप विस्तारित गरिएको थियो।

 

चीन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीन र रुसका ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत

चीन र रुसका ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत
‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’

‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’
चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति

चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति
होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत

होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत
भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय

भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय
भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित