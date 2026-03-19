+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’

उनले उक्त फण्डले ‘चाइना आर्किटेक्चर डिजाइन एन्ड रिसर्च ग्रुप’सँग दुवै देशमा पूर्वाधार र लगानी परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसका सल्लाहकार किरिल दिमित्रिभले बेइजिङस्थित सिङ्गुआ विश्वविद्यालय भ्रमण गरी ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनामा लगानी भएको बताए।
  • रुस र चीनले लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जामा सहकार्य गर्दै १८ ट्रिलियन रुबलभन्दा बढी मूल्यका ९० परियोजनामा काम गरिरहेका छन्।
  • रुसले चीनसँगको साझेदारीमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त परियोजनाको सम्भावना पनि विचार गरिरहेको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । पुटिनका सल्लाहकार किरिल दिमित्रिभले मंगलबार बेइजिङस्थित सिङ्गुआ विश्वविद्यालयको भ्रमण गरेका छन्।

दिमित्रिभले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कि उनले नेतृत्व गरेको ‘रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ले आफ्ना चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ।

“रुस र चीनले लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जाको क्षेत्रमा बलियो सहकार्य स्थापना गरिसकेका छन्,” उनी भन्छन्, “हाम्रा देशहरूबीच मानवीय र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”

उनले उक्त फण्डले ‘चाइना आर्किटेक्चर डिजाइन एन्ड रिसर्च ग्रुप’सँग दुवै देशमा पूर्वाधार र लगानी परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

दिमित्रिभका अनुसार, फण्डले ‘चाइना-एससीओ डेमोनस्ट्रेसन जोन’ र ‘रसियन-चाइनिज गिल्ड अफ कमर्स’सँग मिलेर शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूमा लगानी परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्न र रुसी तथा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त पहलहरू सुरु गरेको छ।

उनले बताए कि रुसी फण्डले ‘वेनचाङ इन्टरनेसनल एरोस्पेस सिटी’ प्रशासन र ‘चाइना कन्स्ट्रक्सन एथ इन्जिनियरिङ डिभिजन’सँग नागरिक अन्तरिक्ष पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउन साझेदारी गरेको छ। ‘टास’ का अनुसार, यस सम्झौता अन्तर्गत कोस्मोड्रोम, उद्योग र परीक्षण सुविधाहरू सहित नागरिक अन्तरिक्ष र उच्च-प्रविधि पूर्वाधारहरू संयुक्त रूपमा विकास गरिनेछन्।

साथै, उनीहरूले व्यावसायिक स्पेस पार्क, अन्तरिक्ष पर्यटनका लागि पूर्वाधार र अन्तरिक्ष सम्बन्धी जानकारी फैलाउने उद्देश्यले शैक्षिक केन्द्रहरू पनि विकास गर्नेछन्। यस साझेदारीमार्फत रुसी फण्डले परियोजनाहरूका लागि रुसी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

मंगलबार प्रकाशित रुसी प्रेससँगको एक अन्तर्वार्तामा दिमित्रिभ भन्छन् कि रुसले एआई विकास गर्न विश्वकै सस्तो ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध गराउन सक्छ। “त्यसैले, हामी हाम्रा चिनियाँ साझेदारहरूसँग एआई, लजिस्टिक र पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा सक्रिय रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

उनले यो पनि उल्लेख गरे कि रुस र चीनबीचको लगानीसम्बन्धी अन्तरसरकारी आयोगमा १८ ट्रिलियन रुबल (१४०.५ बिलियन अमेरिकी डलर) भन्दा बढी मूल्यका ९० भन्दा बढी परियोजनाहरू समावेश छन्।

रुसी प्रसारक ‘भिजीटिआरके’ सँगको अन्तर्वार्तामा दिमित्रिभले भने कि रुसले चीनसँगको साझेदारीको ढाँचाभित्र अमेरिकी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त परियोजनाहरूको सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको छ।

“आरडीआईएफको हिस्साको रूपमा, हामी चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवै संलग्न हुने केही परियोजनाहरूलाई पनि हेरिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वास छ कि चीनसँगको साझेदारीको ढाँचाभित्र केही परियोजनाहरूमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्।”

छुट्टै घटनाक्रममा मंगलबार, रुसकी संस्कृति मन्त्री ओल्गा ल्युबिमोभाले ‘चाइना मिडिया ग्रुप’का अध्यक्ष शेन हाइक्सियोङसँग भेटघाट गरिन्।

रुसी सरकारी विज्ञप्ति अनुसार ‘रुस-चीन सांस्कृतिक वर्षका प्रमुख कदमहरूमध्ये एक सन् २०३० सम्मका लागि संयुक्त चलचित्र निर्माणको अन्तरविभागीय कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्नु हो।’

 

चीन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति

चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति
होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत

होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत
भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय

भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय
भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने

इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित