+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते ९:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनले पूर्व रक्षामन्त्री ली साङ्फु र वेई फेङ्गेलाई भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ, जसलाई दुई वर्ष जेलपछि आजीवन कारावासमा परिणत गर्न सकिन्छ।
  • ली साङ्फुमाथि घुस र अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप छ भने वेई फेङ्गेले रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका निर्णयमा घुस लिएको पाइएको छ।
  • यो कारबाही राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको हिस्सा हो र सेनाका दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । चीनले भ्रष्टाचारको मामिलामा दुई पूर्व रक्षामन्त्री ली साङ्फु र वेई फेङ्गेलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, दुवैलाई पहिले २ वर्ष जेलमा राखिनेछ।

यदि उनीहरूले ती दुई वर्षसम्म कुनै नयाँ अपराध गरेनन् भने सजायलाई आजीवन कारावासमा परिणत गर्न सकिनेछ।

ली साङ्फुलाई गत वर्ष अचानक पदबाट हटाइएको थियो, जबकि वेई फेङ्गे पनि सैन्य भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए। त्यसपछि सन् २०२४ मा दुवैलाई चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार, यो कारबाही राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको हिस्सा हो। विगत केही वर्षयता चीनको सेना र रक्षासँग जोडिएका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूमाथि कारबाही गरिएको छ।

ली साङ्फुमाथि घुस र अनुशासन उल्लङ्घनको आरोप

चीनका पूर्व रक्षामन्त्री ली शाङ्फु (दायाँ) सन् २०२३ मा बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’ मा शपथ लिँदै।

चीनका पूर्व रक्षामन्त्री ली साङ्फुलाई गत वर्षको अक्टोबरमा अचानक पदबाट हटाइएको थियो। उनी करिब दुई महिनासम्म सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिएनन्, जसले गर्दा धेरै किसिमका अड्कलबाजीहरू सुरु भएका थिए।

अहिले पहिलोपटक चिनियाँ अधिकारीहरूले आधिकारिक रूपमै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अनुसन्धान चलिरहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।

सीसीटीभीको रिपोर्टअनुसार सैन्य अनुशासन अनुसन्धान एजेन्सीले लीले ‘गम्भीर रूपमा पार्टीको अनुशासन र कानुनको उल्लङ्घन’ गरेको पाएको बताएको छ। उनीमाथि ठूलो मात्रामा घुस लिएको, अरूलाई घुस दिएको र पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ- लीका गतिविधिहरूले सेनाको हतियार विकास र सैन्य उपकरणहरूको छविमा भारी नोक्सान पुर्‍याएको छ।

पूर्व रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेमाथि पनि कारबाही

चीनका पूर्व रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेमाथि घुस लिएको र आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। चीनको सैन्य अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरेको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, वेई फेङ्गेले रक्षा मन्त्रालय र सेनासँग जोडिएका निर्णयहरूमा फाइदा पुर्‍याएबापत घुस लिएका थिए।

वेई फेङ्गे चीनका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूमध्ये गनिन्थे। उनी चीनका पूर्व रक्षामन्त्री हुनुका साथै चिनियाँ सेनाको ‘रकेट फोर्स’ का कमान्डर पनि भइसकेका छन्। रकेट फोर्सले चीनको मिसाइल र परमाणु हतियार प्रणाली सम्हाल्छ।

वेई फेङ्हे सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म चीनका रक्षामन्त्री थिए।

रकेट फोर्स अनुसन्धानको निसानामा

रिपोर्टका अनुसार, चीनमा चलिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र ‘पीएलए रकेट फोर्स’ र सेनाको हतियार खरिद विभागलाई मानिएको छ। पीएलए रकेट फोर्स चिनियाँ सेना देशको परमाणु मिसाइल र लामो दूरीका ब्यालेस्टिक मिसाइलहरूलाई सम्हाल्ने निकाय हो ।

यसलाई चीनको सैन्य शक्तिको निकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ, किनभने आवश्यक परेको खण्डमा यसै युनिटले परमाणु हमला गर्ने क्षमता राख्छ।

सेनाका लागि हतियार खरिद, रक्षा सम्झौता र सैन्य उपकरणको आपूर्तिमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान एजेन्सीहरूको आशङ्का छ। कैयौँ अधिकारीहरूले ठेक्का दिन र ठूला सैन्य सम्झौताहरूमा घुस लिएको आरोप छ।

सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनले गरेको थियो अनुसन्धान

ली साङ्फु र वेई फेङ्गेको मामिलामा सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसन (सीएमसी) का अनुसन्धान एजेन्सीहरूले भ्रष्टाचार र घुसखोरीका आरोपहरूको अनुसन्धान गरेका थिए।

सीएमसी चीनको सर्वोच्च सैन्य संस्था हो, जसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) र चिनियाँ सरकारको तर्फबाट सेनामाथि नियन्त्रण राख्छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सीएमसीका अध्यक्ष हुन्।

यसैको मातहतमा पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पीएलए), पिपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) र मिलिसियाहरूले काम गर्छन्।

पछिल्लो एक वर्षमा चीनको सैन्य र एरोस्पेस क्षेत्रसँग जोडिएका दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई उनीहरूको पदबाट हटाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो कारबाही राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रष्टाचार र अविश्वासविरुद्धको अभियानकै एउटा कदम हो ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

चीन पूर्वरक्षामन्त्री मृत्युदण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने

इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने
इरान युद्धका बाबजुद चीनको औद्योगिक नाफा ६ महिनायताकै उच्च

इरान युद्धका बाबजुद चीनको औद्योगिक नाफा ६ महिनायताकै उच्च
इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल

इरान युद्ध र ऊर्जा संकटका बीच चीनको औद्योगिक नाफामा उछाल
चीनमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङ

चीनमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित