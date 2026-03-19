चीनमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १५:३०

१३ वैशाख, बेइजिङ । नेपाली राजदूतावासको पहलमा चीनको हुबेइ प्रान्तको लिचुआन शहरमा ‘एक सुइरो’मा आधारित नेपाली अर्थोडक्स ब्ल्याक टी स्वाद परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम मार्च २४, २५ र २६ (वैशाख ११, १२ र १३) गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको पहिलो एशिया–अफ्रिका ब्ल्याक टी एक्सचेन्ज महोत्सव अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो ।

महोत्सवको उद्घाटन सत्रका अवसरमा २०० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा नेपाली ब्ल्याक टीको विशेष स्वाद परीक्षण गरिएको थियो ।

चीनसहित पाँच देशका चियाहरू प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा नेपाली चियाको गुणस्तर उच्च रहेको भन्दै सहभागीहरूले प्रशंसा गरेका थिए ।

कार्यक्रम चीन चिया उद्योग समिति एसोसिएसन, बेल्ट एण्ड रोड इनोभेटिभ संस्था तथा चीन सरकारको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । नेपालका तर्फबाट सन् २०२४ मा इलाममा उत्पादन गरिएको ‘एक सुइरो’ (पातबिना मुनाबाट तयार गरिएको सुनौलो रङको कालो चिया) प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उद्घाटन सत्रमा राजदूतावासकी इकोनोमिक मिनिस्टर पवर्ती अर्यालले नेपालको चिया क्षेत्रबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिँदै नेपालमा १५०० देखि ७००० फिटसम्मको उचाइमा चिया उत्पादन हुने, अर्गानिक तथा अर्थोडक्स मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिने र उच्च एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको जानकारी दिइन् ।

उनले नेपाली चिया पारखीहरूमा स्वाद तथा स्वास्थ्यप्रतिको सजगतासँगै हिमाली वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा चिया किसान र महिलाप्रति सम्मानभाव रहेको उल्लेख गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गरिन् ।

साथै, इलाम हुँदै लुम्बिनी जोड्ने ‘टी हर्स रोड’ अवधारणाको विकास र पुनर्जागरणले चिया र विश्व शान्तिको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सक्ने धारणा राखिन् ।

उनका अनुसार दिगो विकासका लागि चिया उत्पादन, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण तथा नवप्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण रहनेछ । नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई परम्परागत चिया संस्कृतिमार्फत अझ सुदृढ बनाउन सकिने पनि अर्यालको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमको नेतृत्व चीनको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सहायता प्रवर्द्धनका लागि चिया समिति एसोसिएसनका मानार्थ अध्यक्ष तथा चिनियाँ कृषि विज्ञान एकेडेमीका पूर्व अध्यक्ष चाइ हु छु ले गरेका थिए ।

महोत्सवअन्तर्गत लिचुआन क्षेत्रका चिया बगान, प्रशोधन उद्योग तथा चिया पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको स्थलगत अवलोकनको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा चीनका विभिन्न तहका सरकारी अधिकारीहरू, चिया उद्योगसम्बन्धी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

वैशाख १२ गते आयोजित प्यानल छलफलमा चीन, कोरिया लगायतका देशका विज्ञ, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले ब्ल्याक टीको प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

महोत्सव अवधिभर चियामा आधारित विभिन्न उत्पादनहरू, जस्तै: कोल्ड ड्रिङ्क्स, बोतलबन्द कोल्ड टी, चियामा आधारित वाइन तथा चिया पर्यटन मार्गहरूको अवलोकन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ ।

इरान संकटबाट कसरी लाभ उठाउँदैछन् रुस र चीन ?

इरान युद्धको फाइदा चिनियाँ जहाज निर्माण उद्योगलाई

कोइलाका कारण चीन युरिया उत्पादनमा आत्मनिर्भर: इरान युद्धले पारेन कुनै प्रभाव

इरान युद्धका बाबजुद चीनको जीडीपीमा अपेक्षाभन्दा बढी वृद्धि कसरी भयो?

इरान युद्धबारे अमेरिकी अर्थमन्त्रीको आरोपमा चीनले फर्कायो जवाफ

अमेरिकालाई चीनको चेतावनी- ट्यारिफ बढाए जवाफी कदम उठाउँछौं

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

