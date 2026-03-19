इरानबाट तेल किन्ने कम्पनीहरुमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनले इरानबाट तेल किन्ने पाँच कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध नमान्ने घोषणा गरेको छ।
- चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भन्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसै महिनामा चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको बेला अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको हो ।
२० वैशाख, काठमाडौं । इरानबाट तेल किन्ने पाँच कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध चीनले नमान्ने घोषणा गरेको छ ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध नमान्ने घोषणा गरेको हो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबन्धहरूले अन्य देशहरूसँग सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न चिनियाँ कम्पनीहरूलाई रोक लगाउँछन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्दछ ।’
मन्त्रालयले अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पार्दै चिनियाँ कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई ती प्रतिबन्ध लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
वक्तव्यमा थप भनिएको छ, ‘चिनियाँ सरकारले सधैं संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृतिविना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित नभएका एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएको छ ।’
अमेरिकाले एक दिनअघि मात्र अर्को एक चिनियाँ कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाका अनुसार उक्त कम्पनीले ‘लाखौं ब्यारेल’ इरानी कच्चा तेल आयात गरेको र इरानलाई अर्बौं डलर आम्दानी जुटाउन सहयोग गरेको छ ।
तर चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो वक्तव्यमा उक्त कम्पनीको नाम खुलाएको छैन ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसै महिनामा चीन भ्रमणमा जाने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको बेला अमेरिकाले यी प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4