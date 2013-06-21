+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण क्युबामा चरम ऊर्जा संकट

तीन महिनादेखि क्युबाले इन्धनको ढुवानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा औसतमा दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १७:२६

३ चैत्र , काठमाडौं । क्युबाको राष्ट्रिय विद्युत आपूर्तिकर्ताका अनुसार टापुभरि भएको ‘ब्ल्याकआउट’ पछि हवानाका १८ हजार भन्दा बढी ग्राहकहरूको विद्युत सेवा पुन: सुचारु भएको छ ।

यो संख्या राजधानीका कुल उपभोक्ताको २.१ प्रतिशत मात्र हो । क्युबामा हाल ऊर्जा र इन्धनको चरम अभाव देखिएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इन्धन ढुवानीमा अवरोध आएपछि ऊर्जा संकट झनै गहिरिएको हो ।

विगत तीन महिनादेखि क्युबाले इन्धनको ढुवानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा औसतमा दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

मार्च १६ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आएको खराबीका कारण पूरै देश अन्धकारमय बनेको थियो ।

राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेलका अनुसार ऊर्जा नाकाबन्दीका कारण दशौँ हजार बालबालिका तथा नागरिकहरू शल्यक्रियाको पर्खाइमा छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अमेरिकी प्रतिबन्ध ऊर्जा संकट क्युबा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

अमेरिकी नौसेनाले जहाज मर्मतमा रोबोट परिचालन गर्ने
काठमाडौंका थप १६ सहकारी समस्याग्रस्त, बचतकर्ताको साढे ३ अर्ब जोखिममा
इरानसँगको युद्धमा एक्लिए ट्रम्प : नेटो देशहरूले भने- यो हाम्रो लडाइँ होइन
इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका र मेरियम-वेबस्टरद्वारा ओपन एआईविरुद्ध मुद्दा
रास्वपाले पाएको मतको सदुपयोग हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
इरानका सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी मारिएको इजरायलको दाबी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित