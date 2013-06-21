अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण क्युबामा चरम ऊर्जा संकट

३ चैत्र , काठमाडौं । क्युबाको राष्ट्रिय विद्युत आपूर्तिकर्ताका अनुसार टापुभरि भएको ‘ब्ल्याकआउट’ पछि हवानाका १८ हजार भन्दा बढी ग्राहकहरूको विद्युत सेवा पुन: सुचारु भएको छ ।
यो संख्या राजधानीका कुल उपभोक्ताको २.१ प्रतिशत मात्र हो । क्युबामा हाल ऊर्जा र इन्धनको चरम अभाव देखिएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इन्धन ढुवानीमा अवरोध आएपछि ऊर्जा संकट झनै गहिरिएको हो ।
विगत तीन महिनादेखि क्युबाले इन्धनको ढुवानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा औसतमा दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।
मार्च १६ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आएको खराबीका कारण पूरै देश अन्धकारमय बनेको थियो ।
राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेलका अनुसार ऊर्जा नाकाबन्दीका कारण दशौँ हजार बालबालिका तथा नागरिकहरू शल्यक्रियाको पर्खाइमा छन् ।
