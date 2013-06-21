काठमाडौं जिल्लामा एक महिनामै १९९ साइबर अपराध तथा ठगीका घटना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १८:२५

३ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लामा एक महिनाको अवधिमा १९९ वटा साइबर अपराध तथा ठगीका घटना भएका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले मंगलबार सार्वजनिक गरेको फागुन महिनाको विवरणअनुसार साइबर अपराध तथा ठगीका घटनाको संख्या बढ्दै गएको देखाएको हो ।

प्रहरीको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी ११७ निवेदन अनलाइनमा सामान खरिद गर्दा ठगिएको भन्दै प्रहरीमा परेका छन् । यस्तै मोबाइल चोरी भएका ९, चिठ्ठा परेको भन्दै अनलाइनमार्फत ठगिएका ७, ओटीपी मागी ठगी गरेका ७, रकम दोब्बर हुन्छ भन्दै ठगी गरेका ६, कोठा खोज्ने नाममा ठगी गरेका ६, पार्सल पठाएर करबापतको रकम भन्दै ठगी गरेका ५ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगेका ४, बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ठगेका ४, टेलिग्राम–अनलाई टास्किङबाट ४, चरित्र हत्या ४, अनलाइन जागिर लगाइदिन्छु भनेर ठगी गरेका २ र अन्य २१ घटना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौंको नागार्जुनबाट १ करोड १६ लाख नगदसहित दुई हुन्डी कारोबारी पक्राउ

काठमाडौंवासीलाई आँखा पोल्ने समस्या किन भइरहेको छ ?

काठमाडौंको मत विश्लेषण : मतदाताको रोजाइ दल कि उम्मेदवार ?

काठमाडौंमै आठ हजारभन्दा बढी मत बदर

प्रदूषणले धुम्मियो काठमाडौं (तस्वीरहरू)

काठमाडौं-३ : उज्यालोका कुलमानभन्दा रास्वपाका राजुनाथ ४ हजार बढी मतले अगाडि

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

