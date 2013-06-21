+
काठमाडौंमै आठ हजारभन्दा बढी मत बदर

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर रहेको काठमाडौंमा नै आठ हजार भन्दा बढी मत बदर भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते २१:१६

२५ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी साक्षरता दर रहेको काठमाडौंमा नै आठ हजार भन्दा बढी मत बदर भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आठ हजार १९७ मत बदर भएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईका अनुसार काठमाडौं–१० मा एक हजार २२६ मत, ९ मा ९३३ मत, ८ मा ६२३ मत,  ७ मा ८०५ मत बदर भएको छ ।

यस्तै काठमाडौं–६ मा ८११ मत,  ५ मा ९०२ मत, ४ मा ८६२ मत, ३ मा ९४० मत, २ मा एक हजार ९५ मत र १ मा ४३४ मत बदर भएको छ ।

काठमाडौं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मत बदर
