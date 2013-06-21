बंगलादेशमा चरम ऊर्जा संकट, विश्वविद्यालयहरूमा छिट्टै छुट्टी

२५ फागुन, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण निम्तिएको बढ्दो ऊर्जा संकटका बीच बिजुली र इन्धन बचत गर्नका लागि बंगलादेशले सोमबारदेखि सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ। योसँगै त्यहाँ इद-उल-फित्रको बिदा पनि अगाडि सारिएको छ।
सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूमा लागु हुने गरी अधिकारीहरूले यो निर्णय गरेका हुन्। यस कदमले बिजुलीको खपत घटाउनुका साथै सवारी साधनको चापलाई कम गरी इन्धनको अधिक प्रयोग रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा रहेका आवास गृह, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र एयर कन्डिसनिनिंगले धेरै मात्रामा बिजुली खपत गर्ने भएकाले बिदा अगाडि सार्दा देशको दबाबमा रहेको विद्युत प्रणालीलाई राहत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बंगलादेशका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू मुस्लिम समुदायको पवित्र महिना रमजानका लागि पहिले नै बन्द भइसकेका छन्, जसको अर्थ अब देशका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू यस अवधिभर बन्द रहनेछन्।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधसँगै बंगलादेशले इन्धन र ग्यास आपूर्तिमा बढ्दो अनिश्चितता खेपिरहेका बेला सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ९५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको बंगलादेशले सर्वसाधारणमा देखिएको त्रास र इन्धन भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण शुक्रबारदेखि इन्धन बिक्रीमा दैनिक सीमा तोकेको छ।
व्यापक आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने योजना अनुरूप सरकारले विदेशी पाठ्यक्रममा विद्यालय र निजी कोचिङ सेन्टरहरूलाई पनि बिजुलीको खपत कम गर्न यस अवधिमा आफ्ना गतिविधिहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ।
ग्यासको चरम अभावका कारण बंगलादेशले आफ्ना पाँचमध्ये चारवटा सरकारी मल कारखानाहरू बन्द गर्न बाध्य भएको छ र त्यहाँबाट बचेको ग्यासलाई विद्युत् कटौती हुन नदिनका लागि पावर प्लान्टतर्फ पठाउन थालिएको छ।
यसका साथै बंगलादेशले उच्च मूल्य तिरेर स्पट मार्केटबाट तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) खरिद गरेको छ र आपूर्तिको खाडल कम गर्नका लागि थप कार्गोहरूको खोजी गरिरहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले सरकारले खपत घटाउन र बिजुली, इन्धन तथा आयातित सामग्रीको आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
