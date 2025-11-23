+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंमा मतदानपछि गगन- मधेशबारे केही प्रतिशतमात्रै ज्ञान रहेछ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १०:५०

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पाँच वर्ष सुशासनमा काम गर्न चाहेको भन्दै अवसर दिन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को मैतीदेवी मतदान केन्द्रमा मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले अवसर दिएमा पाँच वर्ष सुशासनमा काम गर्ने बताएका हुन् ।

सभापति थापाले आफू सर्लाही–४ को उम्मेदवार हुँदै गर्दा मधेशमा गएर राजनीतिक पूर्णता पाएकोसमेत बताए । पहाड र काठमाडौंका बारेमा जानेको भए पनि मधेशका बारेमा सिक्ने अवसर सर्लाही–४ ले नै दिएको उनको भनाइ थियो ।

‘मलाई आफूलाई फराकिलो बनाउनका निम्ति मधेश जानुपर्ने थियो । अहिले गइसके पछाडि १०–१२ दिनमा मैले के कुरा महसुस गरेँ भने मलाई काठमाडौंबाट यत्रो वर्ष राजनीति गर्दै गर्दा मधेशका बारेमा जुन ज्ञान छ भन्ने थियो, मलाई त केही प्रतिशतमात्र रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो भित्रको समाजको विविधता, त्यहाँभित्रको समस्या, संरचना, त्यहाँभित्रको यतिधेरै कुराहरू । अहिले मैले ती सबै कुरा बुझेर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवसर गर्दै गर्दाखेरी मैलै राष्ट्रका लागि निर्वाह गर्ने भूमिका अझ बढी छ ।’

थापाले मधेशको अवस्था निकै गम्भीर भएको बताउँदै सुधार गर्ने कामहरू पहिलो वर्षदेखि नै थाल्ने वचनसमेत दिए । उनले सर्लाही गएरै आफूले सीमानामा मल ल्याउँदा भित्रबाट बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको जनाए । थापाले उखु किसानको पहिलाको जस्तो अनुदान काट्ने कल्पना पनि गर्न ससकेको पाठ त्यहीँ गएरमात्र सिकेको बताए ।

उनले सरकारमा बस्दै गर्दा अरुको बजेट काटेर भए पनि मधेशका दलितको घर फेर्ने कुरा पहिलो वर्षमै गर्ने बताए । ‘अर्बौं पैसा लागोस् । बरु मन्त्रालय काटौं,’ उनले भने, ‘मैले त्यहाँ गएर के देखेर आएँ भने मान्छे अहिले पनि यस्तो अवस्थामा पनि बसिरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा थिएन भन्ने पनि एकदमै लज्जाको विषय हो ।’

काठमाडौं गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंको तारकेश्वर–४ मा शंकास्पद वस्तु फेला

काठमाडौंको तारकेश्वर–४ मा शंकास्पद वस्तु फेला
चुनावमा साढे ७ लाख जना गृहजिल्ला जाँदा सुनसान बन्यो काठमाडौं

चुनावमा साढे ७ लाख जना गृहजिल्ला जाँदा सुनसान बन्यो काठमाडौं
काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो छ तयारी ?

काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो छ तयारी ?
खाडी युद्धको असर : सोमबार काठमाडौंबाट १६ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द

खाडी युद्धको असर : सोमबार काठमाडौंबाट १६ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द
१५ लाख सापटीलाई १ करोड असुल्ने योजना, सुर्खेतबाट काठमाडौं ल्याएर ‘अपहरण’

१५ लाख सापटीलाई १ करोड असुल्ने योजना, सुर्खेतबाट काठमाडौं ल्याएर ‘अपहरण’
काठमाडौंको तारकेश्वरमा घरभित्र पस्यो चितुवा, दुई जना घाइते

काठमाडौंको तारकेश्वरमा घरभित्र पस्यो चितुवा, दुई जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित