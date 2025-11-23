काठमाडौंको तारकेश्वर–४ मा शंकास्पद वस्तु फेला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४ डाँछी चोकमा मतदानस्थल छेउमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ।
- नेपाली सेनाको टोलीले सो वस्तु डिस्पोज गरिरहेको छ।
- अन्य सुरक्षा निकायहरू पनि सो क्षेत्रमा सक्रिय छन्।
२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४ स्थित डाँछी चोकमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
शंकास्पद वस्तु फेला परेको ठाउँको छेउमा मतदानस्थल छ । अहिले सो क्षेत्रमा नेपाली सेनाको टोली पुगेर उक्त वस्तु डिस्पोज गरिरहेको छ ।
अन्य सुरक्षा निकाय पनि सो क्षेत्रमा सक्रिय छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4