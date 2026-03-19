चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति

सन् २०२० मा चीनले ३०० भन्दा बढी अमेरिकी कम्पनीहरूलाई मासु निर्यातको अनुमति दिएको थियो, तर मार्च २०२५ मा उनीहरूको स्वीकृति नवीकरण गरिएको थिएन।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:०९

३१ वैशाखकाठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणकै बीच बेइजिङले १५ महिनापछि अमेरिकी मासु आयातलाई पुनः स्वीकृति दिएको छ। चीनले सयौँ अमेरिकी मासु प्रशोधन कम्पनीहरूलाई पुनः निर्यात लाइसेन्स जारी गरेको छ।

यो निर्णय ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको बैठकअघि नै आएको हो। सन् २०२० मा चीनले ३०० भन्दा बढी अमेरिकी कम्पनीहरूलाई मासु निर्यातको अनुमति दिएको थियोतर मार्च २०२५ मा उनीहरूको स्वीकृति नवीकरण गरिएको थिएन।

यसलाई ट्रम्प प्रशासनको सुरुवाती भन्सार महसुलको जवाफको रूपमा हेरिएको थियो।

रिपोर्टहरूका अनुसार नयाँ लाइसेन्सहरू सन् २०२९ सम्मका लागि फरक-फरक अवधिका लागि दिइएका छन्। यद्यपि यसले ठूलो परिमाणमा खरिद हुने ग्यारेन्टी भने दिँदैनकिनभने चीनले आयातका लागि कोटा प्रणाली अपनाउने गर्छ।

यस वर्ष अमेरिकाका लागि मासु आयात कोटा १.६४ लाख मेट्रिक टन तोकिएको छजबकि ब्राजिलका लागि ११ लाख मेट्रिक टन तय गरिएको छ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसारसी र ट्रम्पबीच चीनमा अमेरिकी व्यवसायहरूको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र अमेरिकामा चिनियाँ लगानी बढाउनेसाथै अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूको खरिद वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

चाइना साउथ मर्निङ पोस्टका अनुसार, चीनमा अवतरण गर्नुअघि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूले सीलाई चीन खुला गर्न आग्रह गर्ने बताएका थिए।

आफूसँगै आएका शीर्ष अमेरिकी व्यापारिक अधिकारीहरूको समूहलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ताकि यी प्रतिभाशाली मानिसहरूले आफ्नो जादु देखाउन सकून् र चीनलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्‍याउन सकून्।

संसद्‌मा रास्वपाको जवाफ : प्रधानमन्त्री नआउनु निरन्तरताको क्रमभंगता

चलचित्र कलाकार संघ चुनावको अन्तिम उम्मेदवार सूची सार्वजनिक

अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति

गगनको चेतावनी- वडा सभापतिले अद्यावधिकको काम नगरे अर्कोलाई जिम्मा दिन्छु

अघि बढ्यो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल (लाइभ)

अब ६०-४० प्रतिशतको कुरा छोड्नुस् : विश्वप्रकाश शर्मा

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

