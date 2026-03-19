अमेरिका र चीनबीच इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिने सहमति

दुवै शक्ति राष्ट्र इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई रोक्नुपर्ने पक्षमा एकमत देखिएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:०६

३१ वैशाख, काठमाडौं । इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिन अमेरिका र चीनबीच सहमति भएको छ । बेइजिङमा जारी शिखर वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङबीच इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार प्राप्त गर्न नदिने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो ।

रोयटर्सले एक अज्ञात अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार दुवै शक्ति राष्ट्र इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई रोक्नुपर्ने पक्षमा एकमत देखिएका हुन् ।

यसैबीच, वार्तामा ताइवानको विषय भने कतै उल्लेख नगरिएको पाइएको छ । ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ताइवानको प्रसंग नसमेटिएको विषयलाई कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले ताइवानको मुद्दालाई द्वन्द्वको मुख्य कारकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला अमेरिकी पक्षको मौनताले यस वार्तालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ  ।

अमेरिका र चीन आणविक हतियार इरान
