केयूको निमित्त उपकुलपति वाग्लेद्वारा पदभार ग्रहण

अध्यादेशमार्फत उपकुलपति डा. अच्युत वाग्लेलगायत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक रहेका वाग्लेले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ वैशाख ३१ गते १५:४१

३१ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्राडा. ऋषिकेश वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति बालेन्द्र शाह(बालेनले वाग्लेलाई बुधबार अर्को उपकुलपति नियुक्त नभएसम्मका लागि निमित्त उपकुलपतिमा मनोनीत गरेका थिए ।

 बिहीबार मनोनीत भएको पत्र प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धुलिखेल पुगेर वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

पदभार ग्रहणपछि निमित्त उपकुलपति वाग्लेले विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिमा सहजीकरण गर्ने, विश्वविद्यालयको सञ्चार र प्रशासनिक कामका लागि प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए ।

ध्यादेशमार्फत उपकुलपति डा. अच्युत वाग्लेलगायत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक रहेका वाग्लेले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

काठमाडौ विश्वविद्यालय
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए-नभएको आधारमा कसैलाई विभेद गर्दिनँ : गगन थापा

आगलागी हुँदा एक घर जलेर नष्ट

लगातार तेस्रो दिन घट्यो सेयर बजार

भेरी कोरिडोरका १४ वटा पक्की पुल निर्माण गर्न एक अर्ब बढीको स्रोत सहमति

नेकपा सांसदले भने– नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा पनि अस्वस्थ

यस्तो छ फिफा विश्वकप २०२६ को खेलतालिका (नेपाली समयमा)

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

