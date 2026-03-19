+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद्‌मा रास्वपाको जवाफ : प्रधानमन्त्री नआउनु निरन्तरताको क्रमभंगता

सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रधानमन्त्रीकै बचाउ गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु निरन्तरताको क्रमभंगता भएको बताएका छन्।
  • विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए।
  • वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले संसद्मा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयको बचाउ गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)बाट आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

जवाफमा सहमहामन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्रीकै बचाउ गरेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रम भंगता हो ।’

यही वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसउपर बिहीबार छलफल भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा विरोधको सूचना परेका थिए । सूचना दिनेहरूले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसक्रममा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, रास्वपाका सहमहामन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री नआउनु निरन्तरताको क्रमभंगता भनेका हुन् ।

रास्वपा संसद्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा सांसद पराजुलीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो

रास्वपा सांसद पराजुलीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो
संसद्‍मा रास्वपा–एमाले आमनेसामने

संसद्‍मा रास्वपा–एमाले आमनेसामने
न्यायाधीशबारे रास्वपाले गरेको टिप्पणीमा कांग्रेसको आपत्ति

न्यायाधीशबारे रास्वपाले गरेको टिप्पणीमा कांग्रेसको आपत्ति
रवि नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति

रवि नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ६, ७ र ८ गते प्रस्ताव

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ६, ७ र ८ गते प्रस्ताव
रास्वपा सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन

रास्वपा सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित