वाचापत्र कार्यान्वयन खै ? :

रास्वपा सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन

कानुनी व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते ७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो।
  • हालसम्म १८२ जना रास्वपाका सांसदमध्ये केवल ५८ जनाले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन्।
  • सांसदहरूले जेठ १० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचना संघीय संसद् सचिवालयले जारी गरेको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

कानुनी व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो ।

२१ फागुनको चुनावका लागि रास्वपाले ल्याएको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा यस्तो प्रतिवद्धता छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा छ ।

यी लगायतका वाचामार्फत रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । यही शक्तिले सरकार पनि बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन लगायतका कार्य सकिएको छ ।

तर, सार्वजनिक पद धारण गर्नुअगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा रास्वपाका सांसदहरूले सांसद भएर पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका अनुसार केवल ५८ जना सांसदले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् । उनीहरूले संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखा शाखामा बुझाएका हुन् ।

जबकि, प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको १८२ जना सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसमध्ये ५८ जनाले मात्रै सम्पति विवरण बुझाएका हुन् ।

सांसदहरूले सम्पति विवरण बुझाउने समय भने बाँकी नै छ । संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले यसअघि नै सूचना निकालेर सांसदहरूलाई आगामी जेठ १० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुवै ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार संसद् सचिवालयले सम्पति विवरण बुझाउन भनेको हो ।

यस्तो छ रास्वपाको वाचापत्र

 

रास्वपा
‘व्यापारिक घरानाका कार्यक्रममा जाने, दुई तिहाइको सरकारलाई ललकार्ने ?’

संसद्‌मा रास्वपाबारे बादलको टिप्पणी- अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड

बादलले ‘अराजक भिड’ भनेपछि रास्वपाले जनायो आपत्ति

खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गरियोस् : सांसद श्रेष्ठ

भूमिहीनको पत्र बुझ्दै रास्वपाले भन्यो– अधिकारबाट बञ्चित हुन दिंदैनौँ

कर्णालीबाट हाम्रा सांसद छैनन्, तर त्यहीँ ठूलो बजेट हाल्दैछौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

