+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भूमिहीनको पत्र बुझ्दै रास्वपाले भन्यो– अधिकारबाट बञ्चित हुन दिंदैनौँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले रास्वपा कार्यालयमा १२ बुँदे मागसहित भूमि र आवास अधिकार सुनिश्चितताको लागि अनुरोध पत्र बुझाएको छ।
  • भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्न र सरकारसँग सहजीकरणको लागि छलफल गर्न अनुरोध गरेका छन्।
  • रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले भूमिहीन सुकुमवासीलाइ व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कोही भूमिको अधिकारबाट बञ्चित नहुने बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले सत्तासीन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यालय पुगेर भूमि र आवास अधिकार सुनिश्चितताको लागि अनुरोध पत्र बुझाएका छन् ।

पार्टी नेता तथा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीमार्फत रास्वपालाई अनुरोधपत्र बुझाएका हुन् । मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले १२ बुँदे माग पढेर सुनाउँदै अनुरोधपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

साथै, पराजुलीसँग २० जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा सहभागी भएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरुले सरकारबाट भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्न र त्यसको लागि सरकारसँग सहजीकरणको लागि छलफल एवं संवाद गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

भेटमा मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले रास्वपा नेतृत्वमा सरकार बन्ने बिकिै काठमाडौं उपत्याका लगायतका ठाउँमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमवासीलाई जबर्जस्ती उठीबासले त्रास सिर्जना गरेको बताए ।

चुनावअघि रास्वपाले गरेको वाचा स्मरण गराउँदै उनले यो क्रमलाई रोक्न र आफ्नो चुनावी वाचाअनुसार जान अनुरोध गरे ।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट सहभागी भएकी कलावती सुनुवारले पराजुलीसँग थपिन्, ‘नयाँ पार्टी र सरकारसँग हाम्रो धेरै आशा थियो र छ । हामीलाई उठिबास गराउन विभिन्न चरणमा आइरहेको सूचनाले साह्रै मन पोलीरहेको छ । हामीलाई उठिबास लगाइदिए हाम्रो जाने ठाउँ कतै छैन । हाम्रो उचित व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो ।’

यसरी रास्वपा कार्यलयमा २० जिल्लाबाट सहभागी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रतिनिधिहरूले जिल्लागत समस्याहरु पनि सुनाए ।

रास्वपा नेता गणेश पराजुलीले भने भूमिहीन सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न रास्वपा प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सरकारले व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । हामी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छौँ । कोही कसैलाई भूमिको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने छैनौं । सरकारले पनि त्यही स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको अगुवाइमा सोमबार पनि माइतीघरमा आन्दोलन भूमिहीन सुकुमवासीले आन्दोलन गरेका थिए ।

भूमिहीन रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित