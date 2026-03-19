कर्णालीबाट हाम्रा सांसद छैनन्, तर त्यहीँ ठूलो बजेट हाल्दैछौं : अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री  वाग्लेले यसपालि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटी हटाइने बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १३:१९

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्णालीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद नभए पनि सोही प्रदेशमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने बताए।
  • उनले प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको बैठकमा यसपालि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी हटाइने स्पष्ट पारे।
  • उनले सबै २ सय ७५ सांसदकै सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय मानचित्रमा प्राथमिकता तय गरिएको र साधनस्रोत सीमाले सबै कुरा यसै वर्ष सम्भव नहुने बताए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्णालीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद नभए पनि सोही प्रदेशमा ठूलो बजेट हाल्न लागेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यसपालि पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटी हटाइने बताए ।

‘यसपालि हामी यति निष्पक्ष हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नेवाला छौं, त्यसैले पहिला–पहिला जस्तो आफ्नो सांसदको क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याउने परिपाटीबाट हामी पूर्णतया विमुख छौं,’ उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘हाम्रा सांसदहरू बेखुस हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएको छु, खै हाम्रो त केही नपर्ने हो कि भन्ने संशय पनि छ, तर राष्ट्रिय मानचित्रमा जुन प्राथमिकता तय गरिएका छन्, सबै २ सय ७५ सांसदकै सम्बोधन हुने गरी सोच राखिएको छ ।’

तर, साधनस्रोत सीमाले सबै कुरा यसै वर्ष सम्भव नहुने समेत उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट रास्वपा
संसद्‌मा म निदाएको थिइनँ, फोनमा इमर्जेन्सी म्यासेज पढ्दै थिएँ : अर्थमन्त्री

नेपालले आर्थिक छलाङ मार्ने बेला आयो : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री वाग्लेले ७३ बुँदामा गरेको अर्थतन्त्रको चिरफार

लगानी बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- प्रगति त लाजैमर्दो भयो !

अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता, आर्थिक लगानीका विषयमा केन्द्रित

