News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा निदाएको भन्दै भाइरल भएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै फोन टेबुलमुनि राखेर म्यासेज हेर्दा गलत बुझिएको बताए।
- अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ समितिको बैठकमा \'जे देखिन्छ, त्यो यथार्थ नहुन पनि सक्छ\' भन्दै सांसदहरूलाई सचेत गराए।
- उहाँले राष्ट्रपतिको अगाडि फोन हेर्न शोभनीय नहुने भन्दै त्यसकारण फोन तल राखेर म्यासेज हेरेको खुलाए।
२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सामाजिक सञ्जालमा अर्थमन्त्री संसद्मा निदाएको’ भन्दै भाइरल भएको विषयबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘जे देखिन्छ, त्यो यथार्थ नहुन पनि सक्छ’ भन्ने चेत राख्न सासंदहरूसँग आग्रह गरे ।
‘अर्जेन्ट म्यासेजहरू आइरहेको थियो, (फोन उचाल्दै) माथि राष्ट्रपतिको अगाडि फोन यसरी हेर्न शोभनीय नहुने भएर (फोन तल राख्दै) टेबुलमुनि राखेर म्यासेजहरू हेरिरहेको थिएँ, अर्थमन्त्री निदायो भनेर दसौं लाखलाई रमिता भएको छ आज,’ उनले भने, ‘त्यसैले जे देखिन्छ, त्यो सही नहुन पनि सक्छ, एकदम दूरगामी निष्कर्षमा पुगिनहाल्नु होला ।’
