अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता, आर्थिक लगानीका विषयमा केन्द्रित

उक्त भेटमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालयकाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थिए । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला सहायक मन्त्री एस पल कपुरबीच आर्थिक सहकार्यका विषयमा भेटवार्ता भएको छ।
  • एस पल कपुरले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए र नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
  • कपुरले अमेरिकी उद्योग प्रमुखहरूसँग नेपालको आइसिटी क्षेत्रमा व्यापारिक अवसर विस्तार र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल गरेका थिए।

 वैशाखकाठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला सहायक मन्त्री एस पल कपुरबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा आर्थिक सहकार्यका विषयमा केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त भेटमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासपरराष्ट्र मन्त्रालयकाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थिए । 

तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला सहायक मन्त्री एस पल कपुरले मंगलबार नै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

भेटका क्रममा नेपालमा व्यापार र लगानी बढाउने विषयमा थप ध्यान केन्द्रित गर्नेबारे छलफल भएको थियो । पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेपा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा पनि कुरा भएको छ ।

कपुर बालेन सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उच्चतहका पहिलो कूटनीतिज्ञ हुन् । उनको सोमबारबाट सुरू भएको उनको भ्रमणलाई नयाँ सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने रास्वपासँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गतको भ्रमणको रुपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।

उनले सोमबार सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका थिए । भेटमा उनले अमेरिका र नेपाल सहकार्यका क्षेत्रबारे कुरा गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमासँग भेट्न पाउँदा खुशी लाग्यो। नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्राथमिकताहरू बुझ्ने र अमेरिका–नेपाल सहकार्यका क्षेत्रहरूबारे छलफल गर्ने अवसर मिल्यो’ कपुरले रविसँगको भेटपछि भनेका थिए ।

कपुरले सोबार दिउँसो अमेरिकी उद्योग प्रमुखहरूसँग नेपालको आइसिटी क्षेत्रमा अमेरिकी व्यापारिक अवसर विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाउने,एआईको प्रयोग बढाउनेसाइबर सुरक्षा मजबुत पार्नेर अमेरिकी प्रविधिगत दक्षता आदानप्रदान गर्ने उपायहरूबारे कुराकानी भएको दक्षिण तथा मध्य एसिया ब्यूरोले जनाएको छ ।

गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कपुरलाई दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि डोनाल्ड लुले दक्षिण एशिया मामिला हेर्दथे 

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
कांग्रेसले लिडरसिप एकेडेमी चलाउने, जनप्रतिनिधि बन्न कक्षा पूरा गर्नुपर्ने

जापानमा दशकौंपछि रक्षा निर्यात नियममा परिवर्तन, हट्यो हतियार बिक्री प्रतिबन्ध

जर्जियाको कर सुधारबाट नेपाली नेतृत्वले के सिक्ने ?

क्याटालिस्टको भित्री भागबाट अक्सिजन बहाव हुने अध्ययनको खोज 

माहुरी विनाश गर्ने ‘किलर’ विरुद्ध क्यालिफोर्नियाली माहुरीको प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता

सेती नदीमा नुहाउन पसेका युवक बेपत्ता

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

