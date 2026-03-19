संघीय संसद्का ८ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

२९ वैशाख, काठमाडौं । आज संघीय संसद् अन्तर्गतका ८ वटा संसदीय समितिका बैठक बस्दैछन् ।
बिहान १० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारबाही र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आ ब २०८३/८४ को बजेट तयारी सम्बन्धमा पनि छलफल हुँदैछ ।
बिहान साढे १० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विषयगत उपसमिति गठनको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान १० बजे बस्ने पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सडक सुरक्षा र मनसुनको समयमा सवारी व्यवस्थापनको विषयमा छलफल हुँदैछ ।
बिहान ११ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मधेशी आयोगको कामकारवाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल हुँदैछ ।
बिहान १० बजे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्दैछ । जहाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था तथा भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिकै विषयमा प्रस्तुतीकरण छ ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । जहाँ भूमिहीन नागरिकहरूलाई अस्थायी रुपमा राखिएको होल्डिङ्ग सेन्टरको अनुगमन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा भएको स्थलगत अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4