संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै, त्यसअघि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते ७:४०
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत २७ गते मध्यरात १२ बजेदेखि अन्त्य हुन लागेको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
  • अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि अन्त्य हुने भएको छ । आज मध्यरात १२ बजेदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो ।

चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

निर्वाचनपछिको संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि संसदको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो ।

अधिवेशन अन्त्य संघीय संसद्
आवेगले कसरी निम्त्याउँछ हिंसात्मक घटना ?

आवेगले कसरी निम्त्याउँछ हिंसात्मक घटना ?
डोल्पा : सुन्दरताको खानी, सुविधाबाट टाढा

डोल्पा : सुन्दरताको खानी, सुविधाबाट टाढा
आज उपसभामुखको निर्वाचन, रुबी र सरस्वती प्रतिस्पर्धामा

आज उपसभामुखको निर्वाचन, रुबी र सरस्वती प्रतिस्पर्धामा
अख्तियारले के आधारमा पूर्वसभामुख महरामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ?

अख्तियारले के आधारमा पूर्वसभामुख महरामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ?
अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलर घट्यो

अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, पाउण्ड, स्वीस फ्रयांक र अष्ट्रेलियन डलर घट्यो
मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

मुकुल चौधरीको शानदार ब्याटिङमा लखनउको रोमाञ्चक जित

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

