संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदै, त्यसअघि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत २७ गते मध्यरात १२ बजेदेखि अन्त्य हुन लागेको छ।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
- अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि अन्त्य हुने भएको छ । आज मध्यरात १२ बजेदेखि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो ।
चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
निर्वाचनपछिको संघीय संसद्को पहिलो बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि संसदको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो ।
