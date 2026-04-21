+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

129/2 (15.5)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal win by 8 wickets

Nepal

129/2(15.5)
vs

UAE

128/8(20)
WC Series
Won Nepal
129/2 (15.5)
VS
Nepal win by 8 wickets
UAE
128/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

लगानी बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रीले भने- प्रगति त लाजैमर्दो भयो !

परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते २०:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये २ मात्रै निर्माणमा गएको देखेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
  • उनले विदेशी लगानी स्वीकृत परियोजनामा काम नहुनुको दोषी पत्ता लगाउन र कानुन फेर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।
  • प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालले परियोजनाको अवस्था दयनीय रहेको र समन्वयमा समस्या छ भनी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

८ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट ५५ आयोजनाको लगानी स्वीकृत भएकोमा २ वटा मात्रै निर्माणमा गएको विवरण सुन्दै अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।

‘लगानी स्वीकृत भएको ५५ आयोजनामा २ वटा मात्रै निर्माणमा जानु त लाजैमर्दो भयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ ।

लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा  उनले ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएका यति लामो समयमा काम नै नगर्नु भनेको त निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भयो’ भने ।

परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी पत्ता लगाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । यसमा व्यक्ति दोषी भए त्यसको खोजी र कानुन दोषी भए फेर्नैपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘समस्या के हो, त्यो तुरुन्तै चाहियो,’ उनले भने ।

उनले अब १४औं बैठकमा समस्या समाधान गरेर थप प्रगति नभए निर्मम भएर सोचिने समेत चेतावनी दिए । लगानी सहजीकरण गर्ने यति ठूलो शक्तिशाली निकाय निरीह देखिनुले अत्यन्तै गलत सूचना सञ्चार भएको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्ने समेत बताए । ‘केही फेन्सी आयोजना छन्, त्योबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्य बोकेका आयोजना र विकासका परियोजनाको हालत अत्यन्तै दयनीय देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘परियोजना अघि बढाउन प्रगतिको बाधक के–के हुन्, तत्काल सम्बोधन गरियोस्, कुन निकाय ? कुन व्यक्ति ? के–के कारण समन्वय गर्न नसकेको हो ? अब यो मनिटरिङ हुन्छ,’ उनले भने ।

सोही अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्ड, कार्यालय तथा समितिको काम कर्तव्य, अधिकार, बोर्डबाट स्वीकृत तथा सहजीकरण गरिरहेका आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लगानी बोर्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरबीच भेट, के भयो कुराकानी ?

अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरबीच भेट, के भयो कुराकानी ?
अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता, आर्थिक लगानीका विषयमा केन्द्रित

अर्थमन्त्री र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता, आर्थिक लगानीका विषयमा केन्द्रित
अर्थमन्त्रीले गरे विषयगत मन्त्री र सचिवहरूसँग बजेट तयारी छलफल

अर्थमन्त्रीले गरे विषयगत मन्त्री र सचिवहरूसँग बजेट तयारी छलफल
सुरु भयो ई-पेन्सन, ३ लाख लाभान्वित हुने

सुरु भयो ई-पेन्सन, ३ लाख लाभान्वित हुने
अर्थमन्त्रीले भने : सेयर बजारमा आतंकित पार्ने काम भयो, आत्तिनु पर्दैन

अर्थमन्त्रीले भने : सेयर बजारमा आतंकित पार्ने काम भयो, आत्तिनु पर्दैन
सहसचिव खत्रीको संयोजकत्वमा बन्यो बजेट लेखन समिति

सहसचिव खत्रीको संयोजकत्वमा बन्यो बजेट लेखन समिति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित