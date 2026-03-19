बादलले ‘अराजक भिड’ भनेपछि रास्वपाले जनायो आपत्ति

रास्वपा सांसद मनिष खनालले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका सांसद मनिष खनालले नेकपा एमाले नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्।
  • बादलले रास्वपालाई 'अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड' भनेपछि खनालले त्यसलाई अपमानजनक ठानेका छन्।
  • खनालले नेपाली सेनाको भूमिकाबारे बादलले बोलेका अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाका  सांसद मनिष खनालले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता बादलले रास्वपालाई ‘अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै आलोचना गरेका थिए ।

यस्ता अभिव्यक्तिहरूमाथि रास्वपा सांसद खनालले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाहरूलाई अराजक भीड भन्नु अपमानजनक रहेको भन्दै उनले नियमापति गरेका हुन् ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे टिप्पणी लगायत बादलले बोलेका सबै अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरे ।

 

रास्वपा
'व्यापारिक घरानाका कार्यक्रममा जाने, दुई तिहाइको सरकारलाई ललकार्ने ?'
संसद्‌मा रास्वपाबारे बादलको टिप्पणी- अराजक जमातहरूको अस्थायी गठजोड
खेल क्षेत्रलाई विद्यालयमा अनिवार्य गरियोस् : सांसद श्रेष्ठ
भूमिहीनको पत्र बुझ्दै रास्वपाले भन्यो– अधिकारबाट बञ्चित हुन दिंदैनौँ
कर्णालीबाट हाम्रा सांसद छैनन्, तर त्यहीँ ठूलो बजेट हाल्दैछौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

