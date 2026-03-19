रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

२९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रास्वपाले वैशाख ३० गते बुधबारका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो ।
बैठक बिहान ९ बजे वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ ।
प्रवक्ता झाले पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन र विविध विषय बैठकको कार्यसूची रहेको जानकारी दिए ।
