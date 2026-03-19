रेड पान्डा संरक्षणका लागि साढे ६ करोड बढी बजेट

गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ वैशाख २९ गते १२:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२६ मा पूर्वी पहाडी जिल्लामा रेड पान्डा संरक्षणका लागि ६ करोड ५५ लाख ५३ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ।
  • इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका ४२ सामुदायिक वन र दुई राष्ट्रिय वनमा रेड पान्डा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
  • रेड पान्डा संरक्षणका लागि वृक्षरोपण, अनुसन्धान, विद्यालय शिक्षासहित विभिन्न कार्यक्रम स्थानीय साझेदार संस्थासँग मिलेर भइरहेको छ।

२९ वैशाख, पाँचथर । पूर्वी पहाडी जिल्लामा समुदायमा आधारित रेड पान्डा संरक्षण कार्यका लागि सन् २०२६ मा ६ करोड ५५ लाख ५३ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।

रेड पान्डा नेटर्वकले स्थानीय साझेदार संस्थासँग मिलेर इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ (पीआईटी) मा यो वर्ष उक्त बजेट खर्च गर्न लागेको हो ।

तीन जिल्लाका ४२ सामुदायिक वन र दुई राष्ट्रिय वनमा रेड पान्डा संरक्षणमा उक्त रकम खर्चिने भएको हो । जस अनुसार पाँचथरका लागि १ करोड ६३ लाख २४ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।

जिल्ला परियोजना सल्लाकार समितिको बैठक तथा परियोजना सुनाइ आयोजना गरी रेड पान्डा संरक्षणको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । सन् २०२५ पाँचथरमा ७१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

१८ वर्ष अघिदेखि ती तीन जिल्लामा समुदायमा आधारित रेड पान्डा संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । अहिले नेपालका १३ जिल्लामा संरक्षण कार्यक्रम भइरहेको छ ।

तीन जिल्लामा रहेका रेड पान्डाका प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण, समुदायलाई सचेतना तथा परिचालन, वृक्षरोपण, विद्यालयमा संरक्षण शिक्षा, अध्ययन अनुसन्धान लगायतका काम भइरहेको रेड पान्डा नेटवर्कले जानकारी दिएको छ ।

‘विशेषगरी रेड पान्डाको वन व्यवस्थापन, अनुसन्धान, विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ,’ नेकवर्टकका परियोजना संयोजक वाङचु भुटियाले भने, ‘खण्डीकरण भएको बासस्थान पहिचान गरेर वृक्षारोपणमार्फत जोड्ने काम भइरहेको छ । वृक्षरोपणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

नेपालसहित विश्वका पाँच देशमा मात्र पाइने संकटापन्न वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम, रेडपान्डासँग जोडिएका विभिन्न महोत्सव, कार्यक्रम, अध्ययन अनुसन्धानसमेत बढिरहेको छ ।

इलाममा पान्डा हेर्न विदेशबाट समेत पर्यटक आउने गरेका छन् । रेड पान्डा पाउने सामुदायिक वनमा स्थानीय वैज्ञानिकको रूपमा वन अभिभावक राखिएको छ । पाँचथरमा १४, इलाममा १८ र ताप्लेजुङमा २१ जना वन अभिभावक छन् । पूर्वका तीन जिल्लामा रेड पान्डा संरक्षणको स्थानीय गैरसरकारी सस्थासँग मिलेर कार्यक्रम भइरहेको छ ।

‘इलामको जौवारीमा ८०० रोपनी जग्गामा वृक्षरोपण गरिरहेका छौँ । पाँचथरमा सन् २०२५ मा ७ हजार ६३२ बिरुवा रोपेका थियौं । सन् २०२६ मा ५३ हजार बिरुवा रोप्ने तयारीमा छौँ । जैविक मार्गको विकासका लागि सुहाउँदो बिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ,’ श्री दीप ज्योति युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बान्तवाले भने, ‘बासस्थान संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान, सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ । रेड पान्डा जोगाउन समुदाय स्तरबाटै सचेतना बढेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो ।’

नेपालका २५ जिल्लामा रेड पान्डा पाइने बताइन्छ । नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, भोजपुर, डोल्पा, रोल्पा रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजारकोट, जुम्ला, मुगु, कालीकोटमा रेड पान्डा पाइन्छ ।

नेपालका प्राकृतिक बासस्थानमा रहेका हाब्रे ७५ प्रतिशत निकुञ्ज/आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)ले हाब्रेलाई सन् १९९४ सालदेखि सङ्कटापन्न जीवको सूचीमा राखेको छ । समुद्र सतहदेखि २ हजारदेखि ४ हजार ४०० मिटर उचाइसम्म यो जीव पाइन्छ ।

फोटो क्याप्सन : पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–१३ मा खिचिएको रेड पान्डा ।

रेड पान्डा
प्रतिनिधिसभा बैठक : शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै (लाइभ)

‘सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ’

सरकारलाई प्रचण्डले भने– संख्यामा दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्

लेखा समितिको पहिलो बैठकमै देखियो ‘हाटा’ प्रवृत्ति

‘मनी हाइस्ट’ को नयाँ श्रृंखला ल्याउने नेटफ्ल्क्सिको घोषणा, हेर्नुहोस् टिजर

अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

