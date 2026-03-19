एमाले संसदीय दलको उपनेतामा पद्मा अर्याल

News Summary
२९ वैशाख, काठमाडौ । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेतामा पद्या अर्याल नियुक्त भएकी छन् ।
दलका नेता रामबहादुर थापाले अर्याललाई उपनेता नियुक्त गरेको प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताए ।
अर्याल उपनेता बनेसँगै एमाले संसदीय दलमा सबै पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
