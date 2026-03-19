आज देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सुधारको सम्भावना कम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौं उपत्यका र देशका अधिकांश स्थानमा पूर्णरुपमा मौसम खुल्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
  • पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलको न्यून चापीय प्रणालीले मौसम प्रभावित भएको महाशाखाले खुलाएको छ।
  • कोशी प्रदेश र तराईका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा र पश्चिमी भूभागमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । आज काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश स्थानमा पूर्णरुपमा मौसम खुल्ने अवस्था नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु र नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको असर अधिकांश स्थानमा देखिएकाले पूर्णरुपमा मौसम खुल्ने अवस्था नरहेको हो ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी मौसमविद् बिनु महर्जनले बेला–बेला घाम लागे पनि मौसम भने पूर्ण रुपमा खुल्न केही दिन लाग्ने जानकारी दिइन् ।

कोशी प्रदेश तथा बाँकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग हल्का वर्षा र तराईका क्षेत्रमा भने केही स्थानमा भने मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिइन् । देशको पश्चिम भूभागतर्फ वर्षा क्रमश कम हुँदै जाने पूर्वानुमान छ ।

महाशाखाका अनुसार मंगलबार र बुधबार कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । बाँकी भू–भागमा भने आंशिक बादल लाग्नेछ ।

पश्चिमी वायुका कारण देशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

भित्रिँदै पानी पार्ने प्रणाली, देशभर वर्षाको सम्भावना

केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना   

मौसम पूर्वानुमान : केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना

पहाड र हिमालमा मध्यम वर्षा र हिमपात, तराईमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा

आज पनि केही स्थानमा मध्यमखालको वर्षा हुने

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

