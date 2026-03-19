संसद्‍मा रास्वपा–एमाले आमनेसामने

बरु रास्वपा सांसद मनिष खनालले माग गरे अनुसार एमाले नेता बादलले बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन संसद् सचिवालयलाई रुलिङ गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरूबीच बादलले प्रविधिको प्रयोग र नेपाली सेनाको मौनता विषयमा अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद भएको छ।
  • रास्वपाका सांसद मनिष खनालले बादलका अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुख अर्याललाई आग्रह गरेका थिए।
  • सभामुखले नियमावलीको नियम २१ को खण्ड 'घ' अनुसार बादलका अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई रुलिङ गरेका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमालेका सांसदहरू आमने-सामने भएका छन् । एक अर्कोका अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीहरू संसद्‍मै सवालजवाफमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले रास्वपाले चुनाव जित्नुको पछाडि प्रविधिको प्रयोग भएको बताएका थिए । ‘अराजकहरूको भीड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए । नेपाली सेना देश जल्दा मौन बसेको टिप्पणी गरेका थिए ।

यो विषयमा मंगलबार नै रास्वपाका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । बुधबार पनि रास्वपाका सांसद मनिष खनालले सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे । बादलका अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डमा राख्दा भविष्यमा गलत रेकर्ड रहिरहने भएकाले हटाउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

रास्वपा सांसद मनिष खनाल बोले लगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर उठे ।

तर, सभामुखले नियमावलीको कुन नियम अनुसार नियमापत्ति भनेर सोधे । आफूले रास्वपा सांसद मनिष खनालले बोलेको विषयमा प्रतिवाद गर्न पाउँ भनेर समय मागे ।

तर, सभामुखले समय दिएनन् ।

बरु रास्वपा सांसद मनिष खनालले माग गरे अनुसार एमाले नेता बादलले बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन संसद् सचिवालयलाई रुलिङ गरे ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीत बादलले बोलेको भन्दै त्यस्ता विषयहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई रुलिङ गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू छन् । जसलाई छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्दछ ।

जसअनुसार सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने विषय पनि छ ।

साथै, अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्नेगरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।

बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने विषय पनि नियमावलीमा छ ।

यसअनुसार एमाले संसदीय दलका नेता बादलको अभिव्यक्ति नरहेको भनेर रास्वपाले प्रश्न उठाएपछि दुवै दलका सांसदहरू आमुनेसामुने भएका हुन् ।

नियमावलीअनुसार अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बालिएका शब्दहरू हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेका हुन् ।

नेकपा‍ एमाले प्रतिनिधिसभा बैठक रास्वपा
बालेन सम्झिँदै क्षितिज थेबेले सुनाए ताप्लेजुङ डायरी

एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद साम्य, रावलले गरे आत्मालोचना

समीक्षा बैठक राख्ने बाहेक सबथोक गर्दैछन् ओली

संसद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री उठेर हिंडेकोप्रति एमालेको आपत्ति

एमालेले भन्यो– न्यायपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तजबिजबाट निर्धारण हुने खतरनाक भाष्य स्थापना हुँदैछ

हामीले युवाको भाषा बोल्न छाड्यौं, समृद्धिको सपना बोक्न सकेनौं : सुरेन्द्र पाण्डे

