अघि बढ्यो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल (लाइभ)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा सुरु भएको छ र आज ६ वटा कार्यसूची रहेका छन्।
- नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने पहिलो कार्यसूची रहेको छ जुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते प्रस्तुत गरेका थिए।
- विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सम्भव नभएपछि आज प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची पनि छ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ ।
आजको बैठकमा ६ वटा कार्यसूची रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने पहिलो कार्यसूची छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गते सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसउपर प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन पाएको छैन । बुधबार छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलहरूको बारम्बारको अवरोधका कारण सम्भव भएन ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची पनि आजै छ ।
