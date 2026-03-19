+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन विभागले १२ जिल्ला प्रशासनलाई भन्यो– क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश रोक्नू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १०:०९

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १२ वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै क्यासिनोहरुमा नेपाली नागरिकको प्रवेशमा कडाइ गर्न भनेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै क्यासिनोहरूको सूक्ष्म निगरानी एवं स्थलगत अनुगमन गर्न  भनेको हो ।

पछिल्लो समय केही क्यासिनोहरूले नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई खेल खेलाएको र इजाजतपत्रमा उल्लेख भएबाहेकका अन्य अवैध खेलहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको भन्ने गुनासो बढेपछि विभागले यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत कुरा उठेको थियो ।

विभागका निर्देशक हिमाल गौतमद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनात्मक पत्र झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, भक्तपुर, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाइएको छ ।

कानुनी प्रावधान के छ ?

पर्यटन ऐन, २०३५ तथा क्यासिनो नियमावली, २०८२ ले क्यासिनो सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । साथै, क्यासिनो सञ्चालकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०८१ लगायतका कानुनको समेत पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लिखित कानुनी प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न र क्यासिनो खेल खेल्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन विभागले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रचलित कानुनविपरीत नेपालीहरूको अवैध प्रवेशलगायतका कुनै पनि गतिविधि हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीतका यस्ता गतिविधि भएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाई विभागलाई जानकारी गराउनसमेत भनिएको छ ।

 

 

क्यासिनो पर्यटन विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वीरगञ्जका क्यासिनोबाट ५ जना भारतीय नागरिकसहित ६ जना पक्राउ

वीरगञ्जका क्यासिनोबाट ५ जना भारतीय नागरिकसहित ६ जना पक्राउ
क्यासिनो पर्यटनको हब बन्दै भैरहवा बजार

क्यासिनो पर्यटनको हब बन्दै भैरहवा बजार
आइलेन्स लगाएर वाल्डो क्यासिनोमा जुवा : ४ भारतीय जेल चलान, ३ जना धरौटीमा रिहा

आइलेन्स लगाएर वाल्डो क्यासिनोमा जुवा : ४ भारतीय जेल चलान, ३ जना धरौटीमा रिहा
क्यासिनोमा नेपालीलाई जुवा खेलाउने ५ जना पक्राउ

क्यासिनोमा नेपालीलाई जुवा खेलाउने ५ जना पक्राउ
क्यासिनोबाट पक्राउ परे शिक्षकदेखि जेनजी आन्दोलनका अगुवासम्म

क्यासिनोबाट पक्राउ परे शिक्षकदेखि जेनजी आन्दोलनका अगुवासम्म
विराटनगरका २ क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, व्यवस्थापकसहित २० नेपाली पक्राउ

विराटनगरका २ क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, व्यवस्थापकसहित २० नेपाली पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित