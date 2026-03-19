+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस संस्थापन इतरले सुर्खेतमा विचार गोष्ठी गर्ने

२ र ३ जेठमा आयोजना गरिने कार्यक्रमको उद्देश्य पार्टीको बृहत्तर एकता रहेको दावी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते ९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले सुर्खेतमा दुई दिने कर्णाली प्रदेशस्तरीय विचार गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • गोष्ठी जेठ २ र ३ मा आयोजना हुने र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख आतिथिको रूपमा सहभागी हुनेछन्।
  • विचार गोष्ठीमा कर्णालीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी, संघीय सांसद्, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुखहरू लगायतलाई बोलाइएको छ।

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय विचार गोष्ठी गर्ने भएको छ ।

इतर समूहले सुर्खेतमा ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको बृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशा’ विषयक दुई दिने विचार गोष्ठी गर्न लागेको हो ।

संस्थापनइतर समूहमा सक्रिय कर्णाली प्रदेश महामन्त्री नीरञ्जन केसीले जेठ २ र ३ जेठमा आयोजना हुने गोष्ठीमा पूर्णबहादुर खड्का प्रमुख आतिथि रहने जानकारी दिए ।

विचार गोष्ठीका लागि कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी र सदस्यहरू, प्रदेश कार्यसमिति र १० वटै जिल्लाका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू बोलाइएको उनले बताए ।

गोष्ठीमा संघीय सांसद् तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुख– उपप्रमुख, स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय सभापति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापति, पालिका सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पनि बोलाइएको केसीले बताए ।

कांग्रेस संस्थापनइतर नेपाली काँग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उत्तर प्रदेशमा हावाहुरीले ९४ जनाको मृत्यु, राजस्थानमा गर्मीको ‘रेड अलर्ट’

उत्तर प्रदेशमा हावाहुरीले ९४ जनाको मृत्यु, राजस्थानमा गर्मीको ‘रेड अलर्ट’
ट्रम्प र सी जिनपिङले मिलाए हात, बेइजिङमा हुँदैछ भेटवार्ता

ट्रम्प र सी जिनपिङले मिलाए हात, बेइजिङमा हुँदैछ भेटवार्ता
१७ वर्षमा पनि सकिएन मध्यपहाडी लोकमार्गको काम, १८ पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी

१७ वर्षमा पनि सकिएन मध्यपहाडी लोकमार्गको काम, १८ पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी
प्रतिनिधिसभामा आज ६ कार्यसूची, प्रधानमन्त्रीको जवाफ अनिश्चित

प्रतिनिधिसभामा आज ६ कार्यसूची, प्रधानमन्त्रीको जवाफ अनिश्चित
गाउँबाट बालेनलाई बाबुरामको सन्देश- जनताका धेरै अपेक्षा छन्, ध्यान पुगोस्

गाउँबाट बालेनलाई बाबुरामको सन्देश- जनताका धेरै अपेक्षा छन्, ध्यान पुगोस्
एआईमार्फत् फैलिँदैछ भूराजनीतिक टक्कर

एआईमार्फत् फैलिँदैछ भूराजनीतिक टक्कर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित