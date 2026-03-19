+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चीन र रुसका ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यसपटकको चीन भ्रमण ‘चीन–रुस शिक्षा वर्ष (२०२६–२०२७)’ को औपचारिक सुरुवातसँगै भएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीन र रुसमा हाल ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत छन्।
  • रुसका लागि चीनस्थित राजदूत इगोर मोर्गुलोभले सन् २०३० सम्म १ लाख विद्यार्थीको द्विपक्षीय शैक्षिक गतिशीलताको लक्ष्य नजिक पुगेको बताए।
  • राष्ट्रपति पुटिनको चीन भ्रमणले चीन–रुस शिक्षा वर्ष (२०२६–२०२७) को औपचारिक सुरुवात गरेको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘पिपुल्स डेली’ का अनुसार हाल चीन र रुसका गरी ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत छन्। दुई देशबीचको शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो यो सहकार्यले मस्को र बेइजिङबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको छ।

गत डिसेम्बरमा चीनका लागि रूसी राजदूत इगोर मोर्गुलोभले ‘सन् २०३० सम्मका लागि रुस-चीन मानवीय सहयोग रोडम्याप’ अन्तर्गत राखिएको १ लाख विद्यार्थीको द्विपक्षीय शैक्षिक गतिशीलताको लक्ष्य नजिक पुगिसकेको जानकारी दिएका थिए।

बेइजिङस्थित रेन्मिन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत मोर्गुलोभले तोकिएको समयभन्दा अगावै यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यसपटकको चीन भ्रमण ‘चीन–रुस शिक्षा वर्ष (२०२६–२०२७)’ को औपचारिक सुरुवातसँगै भएको छ।

यो महत्त्वपूर्ण पहलको घोषणा राष्ट्रपति सी चिनपिङ र राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ वर्षको शुभकामना आदान-प्रदानका क्रममा गरेका थिए।

यस शैक्षिक वर्षको सुरुवातसँगै दुई देशबीचको प्राज्ञिक सहकार्य, अनुसन्धान र जनस्तरको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा गरिएको छ।

 

चीन रसिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’

‘रूसले चिनियाँ साझेदारहरूसँग मिलेर ५० भन्दा बढी संयुक्त परियोजनाहरूमा लगानी गरेको छ’
चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति

चीनले दियो अमेरिकी मासु आयातमा पुनः स्वीकृति
होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत

होर्मुज जलमार्ग खुला राख्न अमेरिका र चीन सहमत
भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय

भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका २ पूर्वरक्षामन्त्रीलाई सम्पत्ति जफतसहित मृत्युदण्ड सजाय
भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव
छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित