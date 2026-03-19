चीन र रुसका ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीन र रुसमा हाल ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत छन्।
- रुसका लागि चीनस्थित राजदूत इगोर मोर्गुलोभले सन् २०३० सम्म १ लाख विद्यार्थीको द्विपक्षीय शैक्षिक गतिशीलताको लक्ष्य नजिक पुगेको बताए।
- राष्ट्रपति पुटिनको चीन भ्रमणले चीन–रुस शिक्षा वर्ष (२०२६–२०२७) को औपचारिक सुरुवात गरेको छ।
६ जेठ, काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘पिपुल्स डेली’ का अनुसार हाल चीन र रुसका गरी ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरू एक-अर्काको देशमा अध्ययनरत छन्। दुई देशबीचको शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो यो सहकार्यले मस्को र बेइजिङबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको छ।
गत डिसेम्बरमा चीनका लागि रूसी राजदूत इगोर मोर्गुलोभले ‘सन् २०३० सम्मका लागि रुस-चीन मानवीय सहयोग रोडम्याप’ अन्तर्गत राखिएको १ लाख विद्यार्थीको द्विपक्षीय शैक्षिक गतिशीलताको लक्ष्य नजिक पुगिसकेको जानकारी दिएका थिए।
बेइजिङस्थित रेन्मिन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत मोर्गुलोभले तोकिएको समयभन्दा अगावै यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यसपटकको चीन भ्रमण ‘चीन–रुस शिक्षा वर्ष (२०२६–२०२७)’ को औपचारिक सुरुवातसँगै भएको छ।
यो महत्त्वपूर्ण पहलको घोषणा राष्ट्रपति सी चिनपिङ र राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ वर्षको शुभकामना आदान-प्रदानका क्रममा गरेका थिए।
यस शैक्षिक वर्षको सुरुवातसँगै दुई देशबीचको प्राज्ञिक सहकार्य, अनुसन्धान र जनस्तरको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4