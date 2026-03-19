रुस र चीनबीच ‘पावर अफ साइबेरिया २’ सम्झौता

- क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुस र चीनले 'पावर अफ साइबेरिया २' परियोजनाका मुख्य मापदण्डहरू र मार्गमा सहमति जुटाएको जानकारी दिनुभयो।
- यो परियोजनाले रुसको आर्कटिक र साइबेरियन क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै चीनमा वार्षिक ५० अर्ब घनमिटर ग्यास पुर्याउन सक्छ।
- पेस्कोभले भने, 'केही सानातिना विवरणहरू मिलाउन अझै बाँकी छ' र यो परियोजनाको क्षमता 'नर्ड स्ट्रीम २' पाइपलाइनसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
६ जेठ, काठमाडौं । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले आरटी लाई जानकारी दिए अनुसार, रुस र चीनले ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाका मुख्य मापदण्डहरू, मार्ग र निर्माण दुवैका विषयमा सहमति जुटाएका छन्।
‘केही सानातिना विवरणहरू मिलाउन अझै बाँकी छ,’ उनले भने।
करिब दुई दशकदेखि छलफलमा रहेको यो प्रस्तावित परियोजनाले रुसको आर्कटिक र साइबेरियन क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै चीनमा वार्षिक थप ५० अर्ब घनमिटर ग्यास पुर्याउन सक्छ।
यो क्षमता क्षतिग्रस्त ‘नर्ड स्ट्रीम २’ पाइपलाइनको ५५ अर्ब घनमिटरको वार्षिक क्षमतासँग तुलना गर्न सकिने खालको छ।
