ललितपुरमा गाडीले ठक्कर दिँदा ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १२:५३

  • ललितपुर महानरपालिका–१५ ज्ञाननगर टोलमा जिपले ठक्कर दिँदा ८ वर्षीया रोशनी साहको मृत्यु भएको छ।
  • जिप चालक मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका–४ घर भइ ललितपुर हात्तिवन बस्ने २१ वर्षीय रोशन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको छ।
  • जिप चालक श्रेष्ठमाथि सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले बताए।

१० जेठ, काठमाडौं । ललितपुर महानरपालिका–१५ ज्ञाननगर टोलमा गाडीले ठक्कर दिँदा ८ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा सर्लाही घर भइ ललितपुर हात्तिवन बस्दै आएका अनिरुद्र प्रसाद साहकी ८ वर्षीया छोरी रोशनी छिन् ।

शनिबार दिउँसो साढे ३ बजेतिर ज्ञाननगर टोलमा बाटो काट्ने क्रममा प्र.०१–०३३ च ८७८० नम्बरको जिपले बालिकालाई ठक्कर दिँदै अघि बढेको थियो ।

जिपको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी बालिकालाई उपचारका लागि बी एण्ड बी अस्पताल लगिएकोमा शनिबार साँझ करिब ७ बजेतिर चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

जिप चालक मकवानपुरको हेटौडा नगरपालिका–४ घर भइ ललितपुर हात्तिवन बस्ने २१ वर्षीय रोशन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए ।

श्रेष्ठमाथि सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको एसपी मिश्रले बताए ।

सम्बन्धित खबर

पाटनमा चक्कु प्रहारबाट दाजुभाइको हत्या, दुई जना पक्राउ

नख्खु कारागारका जेलरको बयान- त्रासमा पारेर रविलाई छाड्ने अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो

ललितपुरमा इट्टाभट्टाको पर्खाल भत्किंदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

गगन थापालाई राजीनामा नदिन ललितपुरका जनप्रतिनिधिहरुको आग्रह

ललितपुरका युवा मतदाताको चाहना- निर्वाचनबाट राजनीतिक निकास

ललितपुरमा गस्तीमा हिंडेका प्रहरीमाथि मध्यराति आक्रमण, ४ जना पक्राउ

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

