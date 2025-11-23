+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ललितपुरमा गस्तीमा हिंडेका प्रहरीमाथि मध्यराति आक्रमण, ४ जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १९:४४

१९ फागुन, काठमाडौं । ललितपुरमा निर्वाचनको गस्तीमा हिंडेका प्रहरी टोलीमाथि केहि व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेका छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–७ चाँगाथली एरियामा प्रहरी प्रभाग लुभुबाट खटिएको टोलीमा गएराति पौने ११ बजेको समयमा आक्रमण भएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार, ती व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई ढुंगामुढा गरेका थिए ।

लगत्तै, प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि १ राउन्ड हवाइ फायर गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उक्त घटनामा संलग्न रहेको व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत ललितपुरबाट ८ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

घटनामा घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीको भने किष्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर मकवानपुर गढी गाउँपालिका–२ घर भएका  २९ वर्षीय विकास भन्ने बुद्ध तामाङ, सल्यान दार्मा गाउँपालिका –३ घर भएका २० वर्षीय रमेश शाही, दार्मा गाउँपालिका–३ घर भएका २० वर्षीय शंकर शाही र रुकुम सानोभेरी गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय राजु मगर रहेका छन् ।

प्रहरी ललितपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने ४२ जना पक्राउ, १४ मात्रै हिरासतमा

निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने ४२ जना पक्राउ, १४ मात्रै हिरासतमा
नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल पक्राउ

नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल पक्राउ
पशुपतिमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने युवक पक्राउ

पशुपतिमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने युवक पक्राउ
पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद लिइयो

पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ७ दिनको म्याद लिइयो
पीडितमैत्री सेवा सुदृढ गर्न आईजीपी कार्कीको निर्देशन

पीडितमैत्री सेवा सुदृढ गर्न आईजीपी कार्कीको निर्देशन
गोली हानेर समातिएका १० लुटेरालाई प्रहरीले गर्‍यो सार्वजनिक

गोली हानेर समातिएका १० लुटेरालाई प्रहरीले गर्‍यो सार्वजनिक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित